В РФ ввели полный запрет на экспорт дизеля: как Путин отреагировал на дефицит топлива

После ударов по российским НПЗ в стране начался дефицит бензина и дизельного топлива, из-за чего на заправках выстроились километровые очереди, а бензовозы начали брать штурмом. Но на совещании в Кремле проблемы уклончиво назвали "временными".

Александр Новак, зампред Правительства РФ и бывший министр энергетики на встрече с Путиным заявил, что в России ввели полный запрет на экспорт дизеля. А также начаты импортные поставки нефтепродуктов.

"Ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока непростая", — сказал Новак на совещании.

Очереди на заправках он объяснил тем, что спрос на топливо вырос на треть, это "привело к дополнительным загрузкам АЗС", но "действующие заводы загружены до максимального уровня, на рынок направлены ранее накопленные объемы топлива".

"Текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей, для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги", — заявил Новак.

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Путин во время его отчета что-то упорно писал, а потом призвал Новака быть точнее в формулировках по обеспечению оккупированного Крыма топливом: не "готовы рассмотреть", а "рассмотреть и принять решение"

"Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача, запас прочности у энергетического комплекса огромный, один из самых высоких в мире", — заявил Владимир Путин и попросил правительство оперативнее принимать решения.

По словам главы Кремля, проблем с поставками топлива для агропромышленного комплекса нет, а потому нужно, чтобы крупные компании не "зажимали" продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, а выдавали топливо и независимым АЗС

И главное, необходимо обеспечить потребности в топливе госорганов, органов правопорядка и силовых структур, но и "граждане не должны чувствовать особой нагрузки".

Российские власти не впервые ограничивают экспорт топлива. В сентябре 2023 года правительство запретило вывоз бензина из-за резкого роста внутренних цен. Спустя два месяца ограничения отменили. В феврале 2024 года запрет на экспорт бензина вернули на фоне украинских ударов по НПЗ. Впоследствии его неоднократно продлевали, объясняя это необходимостью стабилизировать ситуацию на топливном рынке.

В конце января 2026 года ограничения вновь продлили, но сделали исключение для нефтепроизводителей. Власти утверждали, что это позволит избежать затоваривания мощностей компаний, сохранив при этом стабильные поставки топлива на внутренний рынок.

Ситуация с бензином в России — что известно

Транспортные компании ограничивают движение общественного транспорта и поднимают цены на проезд на фоне топливного кризиса. Проблемы зафиксированы как минимум в 11 регионах, а также оккупированном Крыму.

В некоторых районах Забайкалья перестали вывозить мусор. Помимо этого, в Забайкальском крае начались проблемы с общественным транспортом. В городе Борзе ограничили график работы автобусов. Два из трех существующих маршрутов теперь ходят только до 8:00 вечера. В Чите, краевом центре, автобус не вышел на маршрут, так как не смог заправиться. Более того, в Забайкалье места в километровых очередях в Чите продают по 35 тысяч рублей.

В РФ бензин купить становится невыполнимой задачей Фото: Соцсети

Все пригородные маршруты также отменили в Ульяновском районе Калужской области.

Также власти пытаются заглушить обсуждение происходящего в соцсетях. В мессенджере "Макс" начали блокировать чаты, в которых россияне обсуждали топливный кризис. "Медиазона" насчитала как минимум пять таких случаев. В частности, под блокировку попал чат "Бензин 33" из Владимирской области, который насчитывал почти 15 тыс. участников. Формальной причиной стало отсутствие регистрации в реестре Роскомнадзора. Новый чат, созданный вместо него, также вскоре стал недоступен.

Напомним, из-за дефицита топлива в России начали брать "на абордаж" бензовозы.

А россияне начали массово искать рецепты производства бензина дома, что является очень опасным занятием.