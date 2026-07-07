Плохая идея: в РФ начали массово искать, как сделать бензин дома

На фоне топливного кризиса россияне стали чаще искать в интернете, как сделать бензин. Запрос стал рекордным с начала полномасштабной войны в Украине.

По данным сервиса "Яндекс Вордстат", в июне запрос "как сделать бензин" искали 17 169 раз — это в три раза чаще, чем в мае этого года, и рекордный показатель с начала войны в Украине, отмечает оппозиционное издание The Bell.

Больше всего рецептами домашнего бензина интересовались в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Севастополе и Симферополе. Также топ похожих запросов "Яндекса" показывает, что россияне пытаются узнать, как произвести "домашний бензин" и каким образом можно "из 92 бензина сделать 95".

Похожую динамику показывают данные Google Trends. В течение этого года россияне практически не гуглили этот запрос, но начиная с 22 июня его популярность резко возросла. К 27 июня интерес к запросу достиг максимального значения — 100 по шкале Google Trends. В июне больше всего этот вопрос гуглили в Забайкальском крае, Новгородской и Иркутской областях. Среди похожих сверхпопулярных запросов — "как из нефти сделать бензин" и "как сделать топливную карту".

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Можно ли сделать бензин в домашних условиях

Теоретически — сделать бензин из сырой нефти в домашних условиях можно. Но на практике — это крайне опасное занятие. Фактически, процесс производства продуктов из нефти похож на производство самогона, где вместо браги – сырая нефть. Но такая дистилляция крайне взрывоопасна (99% вероятности взрыва) и даже если предположить, что при подобном занятии дом не взлетит на воздух (что скорей всего произойдет), получится бензин очень низкого качества на котором не может ездить современный автомобиль. Также может получиться керосин и битум, также низкого качества.

Почему "домашний" бензин — это плохая идея

Взрывопожароопасность: пары бензина чрезвычайно летучи и легко воспламеняются. Любая искра, статическое электричество или негерметичное соединение приведут к мощному взрыву и пожару, который невозможно потушить водой.

пары бензина чрезвычайно летучи и легко воспламеняются. Любая искра, статическое электричество или негерметичное соединение приведут к мощному взрыву и пожару, который невозможно потушить водой. Токсичность: при нагреве нефти выделяются ядовитые газы (например, сероводород), так что изготовитель получит тяжелое отравление.

при нагреве нефти выделяются ядовитые газы (например, сероводород), так что изготовитель получит тяжелое отравление. Низкое качество (октановое число): тот бензин, который теоретически можно получить перегонкой, будет иметь октановое число около 50–60. Если залить его в современный двигатель, он моментально начнет детонировать и разрушится через несколько километров. Чтобы поднять октановое число до 92 или 95, на заводах используют сложные процессы (крекинг, риформинг) и пакеты присадок, которые дома повторить невозможно.

тот бензин, который теоретически можно получить перегонкой, будет иметь октановое число около 50–60. Если залить его в современный двигатель, он моментально начнет детонировать и разрушится через несколько километров. Чтобы поднять октановое число до 92 или 95, на заводах используют сложные процессы (крекинг, риформинг) и пакеты присадок, которые дома повторить невозможно. Сера и примеси: в сырой нефти много серы. На заводах ее удаляют. Домашний бензин при сгорании будет образовывать серную кислоту, которая быстро разъест топливную систему и поршни.

Напомним, из-за дефицита топлива в России уже начали брать штурмом бензовозы.

Также Фокус писал, что в России обостряется топливный кризис. Россияне описывают ситуацию как "апокалиптическую" и жалуются, что "на лошадей пересаживаться не хочется".