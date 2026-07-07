Погана ідея: у РФ почали масово шукати, як зробити бензин вдома

На тлі паливної кризи росіяни почали частіше шукати в інтернеті, як виготовити бензин. Кількість таких запитів досягла рекордного рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

За даними сервісу "Яндекс Вордстат", у червні запит "як зробити бензин" шукали 17 169 разів — це втричі частіше, ніж у травні цього року, і є рекордним показником з початку війни в Україні, зазначає опозиційне видання The Bell.

Найбільший інтерес до рецептів домашнього бензину спостерігався у Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Севастополі та Сімферополі. Також топ схожих запитів "Яндекса" показує, що росіяни намагаються дізнатися, як виготовити "домашній бензин" і яким чином можна "з 92-го бензину зробити 95-й".

Схожу динаміку демонструють дані Google Trends. Протягом цього року росіяни практично не шукали цей запит у Google, але починаючи з 22 червня його популярність різко зросла. До 27 червня інтерес до запиту досяг максимального значення — 100 за шкалою Google Trends. У червні найбільше цей запит шукали в Забайкальському краї, Новгородській та Іркутській областях. Серед схожих надзвичайно популярних запитів — "як з нафти зробити бензин" та "як оформити паливну картку".

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Чи можна виготовити бензин у домашніх умовах

Теоретично — виготовити бензин із сирої нафти в домашніх умовах можна. Але на практиці — це вкрай небезпечне заняття. Фактично, процес виробництва продуктів із нафти схожий на виробництво самогону, де замість браги використовується сира нафта. Але така дистиляція вкрай вибухонебезпечна (99% ймовірності вибуху), і навіть якщо припустити, що під час такого заняття будинок не злетить у повітря (що, найімовірніше, і станеться), вийде бензин дуже низької якості, на якому не може їздити сучасний автомобіль. Також можуть утворитися гас і бітум, також низької якості.

Чому "домашній" бензин — це погана ідея

Вибухо- та пожежонебезпека: пари бензину надзвичайно леткі й легко запалюються. Будь-яка іскра, статична електрика або негерметичне з’єднання призведуть до потужного вибуху та пожежі, яку неможливо загасити водою.

пари бензину надзвичайно леткі й легко запалюються. Будь-яка іскра, статична електрика або негерметичне з’єднання призведуть до потужного вибуху та пожежі, яку неможливо загасити водою. Токсичність: під час нагрівання нафти виділяються отруйні гази (наприклад, сірководень), що може спричинити у виробника важке отруєння.

під час нагрівання нафти виділяються отруйні гази (наприклад, сірководень), що може спричинити у виробника важке отруєння. Низька якість (октанове число): той бензин, який теоретично можна отримати перегонкою, матиме октанове число близько 50–60. Якщо залити його в сучасний двигун, він миттєво почне детонувати й вийде з ладу через кілька кілометрів. Щоб підвищити октанове число до 92 або 95, на заводах використовують складні процеси (крекінг, риформінг) та пакети присадок, які вдома повторити неможливо.

той бензин, який теоретично можна отримати перегонкою, матиме октанове число близько 50–60. Якщо залити його в сучасний двигун, він миттєво почне детонувати й вийде з ладу через кілька кілометрів. Щоб підвищити октанове число до 92 або 95, на заводах використовують складні процеси (крекінг, риформінг) та пакети присадок, які вдома повторити неможливо. Сірка та домішки: у сирій нафті багато сірки. На заводах її видаляють. Домашній бензин під час згоряння утворюватиме сірчану кислоту, яка швидко роз’їсть паливну систему та поршні.

Нагадаємо, через дефіцит палива в Росії вже почали штурмувати бензовози.

Також "Фокус" повідомляв , що в Росії загострюється паливна криза. Росіяни описують ситуацію як "апокаліптичну" і скаржаться, що "на коней пересідати не хочеться".