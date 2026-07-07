Погана ідея: у РФ почали масово шукати, як зробити бензин вдома
На тлі паливної кризи росіяни почали частіше шукати в інтернеті, як виготовити бензин. Кількість таких запитів досягла рекордного рівня з початку повномасштабної війни в Україні.
За даними сервісу "Яндекс Вордстат", у червні запит "як зробити бензин" шукали 17 169 разів — це втричі частіше, ніж у травні цього року, і є рекордним показником з початку війни в Україні, зазначає опозиційне видання The Bell.
Найбільший інтерес до рецептів домашнього бензину спостерігався у Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Севастополі та Сімферополі. Також топ схожих запитів "Яндекса" показує, що росіяни намагаються дізнатися, як виготовити "домашній бензин" і яким чином можна "з 92-го бензину зробити 95-й".
Схожу динаміку демонструють дані Google Trends. Протягом цього року росіяни практично не шукали цей запит у Google, але починаючи з 22 червня його популярність різко зросла. До 27 червня інтерес до запиту досяг максимального значення — 100 за шкалою Google Trends. У червні найбільше цей запит шукали в Забайкальському краї, Новгородській та Іркутській областях. Серед схожих надзвичайно популярних запитів — "як з нафти зробити бензин" та "як оформити паливну картку".
Чи можна виготовити бензин у домашніх умовах
Теоретично — виготовити бензин із сирої нафти в домашніх умовах можна. Але на практиці — це вкрай небезпечне заняття. Фактично, процес виробництва продуктів із нафти схожий на виробництво самогону, де замість браги використовується сира нафта. Але така дистиляція вкрай вибухонебезпечна (99% ймовірності вибуху), і навіть якщо припустити, що під час такого заняття будинок не злетить у повітря (що, найімовірніше, і станеться), вийде бензин дуже низької якості, на якому не може їздити сучасний автомобіль. Також можуть утворитися гас і бітум, також низької якості.
Чому "домашній" бензин — це погана ідея
- Вибухо- та пожежонебезпека: пари бензину надзвичайно леткі й легко запалюються. Будь-яка іскра, статична електрика або негерметичне з’єднання призведуть до потужного вибуху та пожежі, яку неможливо загасити водою.
- Токсичність: під час нагрівання нафти виділяються отруйні гази (наприклад, сірководень), що може спричинити у виробника важке отруєння.
- Низька якість (октанове число): той бензин, який теоретично можна отримати перегонкою, матиме октанове число близько 50–60. Якщо залити його в сучасний двигун, він миттєво почне детонувати й вийде з ладу через кілька кілометрів. Щоб підвищити октанове число до 92 або 95, на заводах використовують складні процеси (крекінг, риформінг) та пакети присадок, які вдома повторити неможливо.
- Сірка та домішки: у сирій нафті багато сірки. На заводах її видаляють. Домашній бензин під час згоряння утворюватиме сірчану кислоту, яка швидко роз’їсть паливну систему та поршні.
Нагадаємо, через дефіцит палива в Росії вже почали штурмувати бензовози.
Також "Фокус" повідомляв , що в Росії загострюється паливна криза. Росіяни описують ситуацію як "апокаліптичну" і скаржаться, що "на коней пересідати не хочеться".