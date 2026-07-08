У РФ ввели повну заборону на експорт дизелю: як Путін відреагував на дефіцит палива

Після ударів по російських НПЗ у країні виник дефіцит бензину та дизельного палива, через що на заправках вишикувалися кілометрові черги, а бензовози почали штурмувати. Однак на нараді в Кремлі ці проблеми ухильно назвали "тимчасовими".

Олександр Новак, заступник голови Уряду РФ та колишній міністр енергетики, на зустрічі з Путіним заявив, що в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива. Крім того, розпочато імпортні поставки нафтопродуктів.

"Ситуація з паливом частково стабілізувалася, але поки що залишається складною", — сказав Новак на нараді.

Черги на заправках він пояснив тим, що попит на паливо зріс на третину, що "призвело до додаткового навантаження на АЗС", але "діючі заводи завантажені до максимального рівня, на ринок надходять раніше накопичені обсяги палива".

"Поточна ситуація на АЗС викликає занепокоєння у людей, і для вирішення поставлених завдань та стабілізації ситуації уряд продовжує вживати додаткових заходів", — заявив Новак.

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Під час свого звіту Путін щось наполегливо писав, а потім закликав Новака бути точнішим у формулюваннях щодо забезпечення окупованого Криму паливом: не "готові розглянути", а "розглянути та ухвалити рішення"

"Київ намагається посіяти нервозність у російському суспільстві, але це нездійсненне завдання, запас міцності енергетичного комплексу величезний, один із найвищих у світі", — заявив Володимир Путін і попросив уряд оперативніше ухвалювати рішення.

За словами глави Кремля, проблем із постачанням палива для агропромислового комплексу немає, а тому потрібно, щоб великі компанії не "затримували" продукцію виключно в межах своєї розподільчої мережі, а видавали паливо й незалежним АЗС

І головне, необхідно забезпечити потреби у паливі державних органів, органів правопорядку та силових структур, але при цьому "громадяни не повинні відчувати особливого навантаження".

Російська влада не вперше обмежує експорт палива. У вересні 2023 року уряд заборонив вивезення бензину через різке зростання внутрішніх цін. Через два місяці обмеження скасували. У лютому 2024 року заборону на експорт бензину знову ввели на тлі українських ударів по НПЗ. Згодом її неодноразово продовжували, пояснюючи це необхідністю стабілізувати ситуацію на паливному ринку.

Наприкінці січня 2026 року обмеження знову продовжили, але зробили виняток для нафтовиробників. Влада стверджувала, що це дозволить уникнути надмірного завантаження потужностей компаній, зберігши при цьому стабільні поставки палива на внутрішній ринок.

Ситуація з бензином у Росії — що відомо

Транспортні компанії обмежують рух громадського транспорту та підвищують ціни на проїзд на тлі паливної кризи. Проблеми зафіксовано щонайменше в 11 регіонах, а також в окупованому Криму.

У деяких районах Забайкалля припинили вивозити сміття. Крім того, у Забайкальському краї виникли проблеми з громадським транспортом. У місті Борзі обмежили графік роботи автобусів. Два з трьох існуючих маршрутів тепер курсують лише до 20:00. У Читі, крайовому центрі, автобус не вийшов на маршрут, оскільки не зміг заправитися. Більше того, у Забайкаллі місця в кілометрових чергах у Читі продають по 35 тисяч рублів.

У РФ купити бензин стає неможливим завданням Фото: Соцсети

У Ульяновському районі Калузької області також скасували всі приміські маршрути.

Також влада намагається придушити обговорення подій у соціальних мережах. У месенджері "Макс" почали блокувати чати, в яких росіяни обговорювали паливну кризу. "Медіазона" нарахувала щонайменше п’ять таких випадків. Зокрема, під блокування потрапив чат "Бензин 33" із Володимирської області, який налічував майже 15 тис. учасників. Формальною причиною стала відсутність реєстрації в реєстрі Роскомнадзору. Новий чат, створений замість нього, також незабаром став недоступним.

Нагадаємо, через дефіцит палива в Росії почали зупиняти бензовози.

А росіяни почали масово шукати рецепти виготовлення бензину вдома, що є дуже небезпечним заняттям.