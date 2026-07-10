Впервые за год в Украине снизились цены — стратегические продукты резко подешевели
В июне в Украине зафиксировали дефляцию. Фокус проанализировал, что подешевело, а что подорожало больше всего.
В июне потребительские цены в Украине снизились на 0,1% по сравнению с маем. Эксперты уже назвали такое месячное снижение цен первым за последний год после нескольких месяцев ускорения инфляции. В то же время в годовом исчислении инфляция остается высокой и составляет 7,2%. Об этом свидетельствуют данные экспресс-выпуска Государственной службы статистики Украины.
Инфляция впервые за год сменилась дефляцией
Как видно из графика Госстата, в течение последних 12 месяцев цены в основном росли.
Наивысший месячный показатель был зафиксирован в марте 2026 года (+1,7%), после чего темпы постепенно замедлялись:
- апрель — +1,4%;
- май — +0,9%;
- июнь — -0,1%.
Несмотря на небольшое снижение цен в июне, с начала года потребительские цены уже выросли на 5,7%, а по сравнению с июнем 2025 года — на 7,2%.
Какие товары подешевели больше всего
Основной причиной дефляции стало сезонное подешевение отдельных продуктов.
Больше всего за месяц упали цены на:
- яйца — на 27,8%;
- овощи — на 3,7%;
- одежду и обувь — на 2,3%;
- топливо и смазочные материалы — на 1,6%;
- фрукты — на 1,3%.
Особенно заметным стало падение цен на яйца, которые традиционно дешевеют в летний период из-за увеличения предложения.
Что продолжает дорожать
В то же время отдельные категории товаров и услуг продемонстрировали значительный рост цен.
Больше всего в июне подорожали:
- водоснабжение — на 15,3%;
- канализационные услуги — на 14,6%;
- пассажирские железнодорожные перевозки — на 3,4%;
- подсолнечное масло — на 1,7%;
- макаронные изделия — на 1,5%.
Наибольший вклад в рост цен внесло повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение, тогда как продовольственный сегмент частично компенсировал этот эффект благодаря сезонному снижению цен на овощи и яйца.Важно
Таким образом, июньская дефляция стала следствием прежде всего сезонных факторов, тогда как общая инфляционная тенденция в экономике остается положительной: с начала года цены уже выросли почти на 6%, а за последние 12 месяцев — более чем на 7%.
Напомним, как отметили эксперты топливного рынка, в Украине в ближайшее время могут существенно вырасти цены на топливо. Это вызвано ситуацией на Ближнем Востоке и изменениями на мировом нефтяном рынке.