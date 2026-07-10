Впервые за год в Украине снизились цены — стратегические продукты резко подешевели

В июне в Украине зафиксировали дефляцию. Фокус проанализировал, что подешевело, а что подорожало больше всего.

В июне потребительские цены в Украине снизились на 0,1% по сравнению с маем. Эксперты уже назвали такое месячное снижение цен первым за последний год после нескольких месяцев ускорения инфляции. В то же время в годовом исчислении инфляция остается высокой и составляет 7,2%. Об этом свидетельствуют данные экспресс-выпуска Государственной службы статистики Украины.

Инфляция впервые за год сменилась дефляцией

Как видно из графика Госстата, в течение последних 12 месяцев цены в основном росли.

Рост цен за год Фото: Госстат

Наивысший месячный показатель был зафиксирован в марте 2026 года (+1,7%), после чего темпы постепенно замедлялись:

апрель — +1,4%;

май — +0,9%;

июнь — -0,1%.

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Несмотря на небольшое снижение цен в июне, с начала года потребительские цены уже выросли на 5,7%, а по сравнению с июнем 2025 года — на 7,2%.

Какие товары подешевели больше всего

Основной причиной дефляции стало сезонное подешевение отдельных продуктов.

Больше всего за месяц упали цены на:

яйца — на 27,8%;

овощи — на 3,7%;

одежду и обувь — на 2,3%;

топливо и смазочные материалы — на 1,6%;

фрукты — на 1,3%.

Особенно заметным стало падение цен на яйца, которые традиционно дешевеют в летний период из-за увеличения предложения.

Динамика цен в июне Фото: Госстат

Что продолжает дорожать

В то же время отдельные категории товаров и услуг продемонстрировали значительный рост цен.

Больше всего в июне подорожали:

водоснабжение — на 15,3%;

канализационные услуги — на 14,6%;

пассажирские железнодорожные перевозки — на 3,4%;

подсолнечное масло — на 1,7%;

макаронные изделия — на 1,5%.

Наибольший вклад в рост цен внесло повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение, тогда как продовольственный сегмент частично компенсировал этот эффект благодаря сезонному снижению цен на овощи и яйца.

Важно

Цены на продукты снова изменятся: что подорожает в Украине в июле

Таким образом, июньская дефляция стала следствием прежде всего сезонных факторов, тогда как общая инфляционная тенденция в экономике остается положительной: с начала года цены уже выросли почти на 6%, а за последние 12 месяцев — более чем на 7%.

Напомним, как отметили эксперты топливного рынка, в Украине в ближайшее время могут существенно вырасти цены на топливо. Это вызвано ситуацией на Ближнем Востоке и изменениями на мировом нефтяном рынке.