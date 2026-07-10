Вперше за рік в Україні знизилися ціни — стратегічні продукти різко здешевшали
У червні в Україні зафіксували дефляцію. Фокус проаналізував, що здешевшало, а що найбільше подорожчало.
У червні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1% порівняно з травнем. Фахівці вже назвали таке місячне зниження цін першим за останній рік після кількох місяців прискорення інфляції. Водночас у річному вимірі інфляція залишається високою і становить 7,2%. Про це свідчать дані експрес-випуску Державної служби статистики України.
Інфляція вперше за рік змінилася на дефляцію
Як видно з графіка Держстату, протягом останніх 12 місяців ціни переважно зростали.
Найвищий місячний показник був зафіксований у березні 2026 року (+1,7%), після чого темпи поступово сповільнювалися:
- квітень — +1,4%;
- травень — +0,9%;
- червень — -0,1%.
Попри невелике здешевлення у червні, від початку року споживчі ціни вже зросли на 5,7%, а порівняно з червнем 2025 року — на 7,2%.
Які товари здешевшали найбільше
Основною причиною дефляції стало сезонне здешевлення окремих продуктів.
Найбільше за місяць впали ціни на:
- яйця — на 27,8%;
- овочі — на 3,7%;
- одяг і взуття — на 2,3%;
- паливо та мастила — на 1,6%;
- фрукти — на 1,3%.
Особливо помітним стало падіння вартості яєць, що традиційно дешевшають у літній період через збільшення пропозиції.
Що продовжило дорожчати
Водночас окремі категорії товарів і послуг продемонстрували значне зростання цін.
Найбільше у червні подорожчали:
- водопостачання — на 15,3%;
- каналізаційні послуги — на 14,6%;
- залізничні пасажирські перевезення — на 3,4%;
- соняшникова олія — на 1,7%;
- макаронні вироби — на 1,5%.
Найсуттєвіший внесок у подорожчання зробило підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, тоді як продовольчий сегмент частково компенсував цей ефект завдяки сезонному здешевленню овочів і яєць.Важливо
Отже, червнева дефляція стала наслідком насамперед сезонних чинників, тоді як загальна інфляційна тенденція в економіці залишається позитивною: від початку року ціни вже зросли майже на 6%, а за останні 12 місяців — на понад 7%.
Нагадаємо, як зазначили експерти паливного ринку, в Україні невдовзі можуть суттєво зрости ціни на пальне. Це спричинено ситуацією на Близькому Сході та змінами на світовому нафтовому ринку.