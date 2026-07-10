Вперше за рік в Україні знизилися ціни — стратегічні продукти різко здешевшали

У червні в Україні зафіксували дефляцію. Фокус проаналізував, що здешевшало, а що найбільше подорожчало.

У червні споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1% порівняно з травнем. Фахівці вже назвали таке місячне зниження цін першим за останній рік після кількох місяців прискорення інфляції. Водночас у річному вимірі інфляція залишається високою і становить 7,2%. Про це свідчать дані експрес-випуску Державної служби статистики України.

Інфляція вперше за рік змінилася на дефляцію

Як видно з графіка Держстату, протягом останніх 12 місяців ціни переважно зростали.

Зростання цін за рік Фото: Держстат

Найвищий місячний показник був зафіксований у березні 2026 року (+1,7%), після чого темпи поступово сповільнювалися:

квітень — +1,4%;

травень — +0,9%;

червень — -0,1%.

Попри невелике здешевлення у червні, від початку року споживчі ціни вже зросли на 5,7%, а порівняно з червнем 2025 року — на 7,2%.

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Які товари здешевшали найбільше

Основною причиною дефляції стало сезонне здешевлення окремих продуктів.

Найбільше за місяць впали ціни на:

яйця — на 27,8%;

овочі — на 3,7%;

одяг і взуття — на 2,3%;

паливо та мастила — на 1,6%;

фрукти — на 1,3%.

Особливо помітним стало падіння вартості яєць, що традиційно дешевшають у літній період через збільшення пропозиції.

Динаміка цін у червні Фото: Держстат

Що продовжило дорожчати

Водночас окремі категорії товарів і послуг продемонстрували значне зростання цін.

Найбільше у червні подорожчали:

водопостачання — на 15,3%;

каналізаційні послуги — на 14,6%;

залізничні пасажирські перевезення — на 3,4%;

соняшникова олія — на 1,7%;

макаронні вироби — на 1,5%.

Найсуттєвіший внесок у подорожчання зробило підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, тоді як продовольчий сегмент частково компенсував цей ефект завдяки сезонному здешевленню овочів і яєць.

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Отже, червнева дефляція стала наслідком насамперед сезонних чинників, тоді як загальна інфляційна тенденція в економіці залишається позитивною: від початку року ціни вже зросли майже на 6%, а за останні 12 місяців — на понад 7%.

Нагадаємо, як зазначили експерти паливного ринку, в Україні невдовзі можуть суттєво зрости ціни на пальне. Це спричинено ситуацією на Близькому Сході та змінами на світовому нафтовому ринку.