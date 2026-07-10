Курс доллара пошел вверх: что показали межбанковский рынок, банки и НБУ

Курс доллара изменился перед выходными. Фокус проанализировал динамику и текущую ситуацию на межбанковском рынке.

В пятницу, 10 июля, валютный рынок Украины демонстрирует умеренный рост курса доллара на межбанковском и наличном рынках. Курс евро на межбанке также вырос. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".

В то же время официальный курс европейской валюты, установленный Национальным банком на выходные, напротив, снизился.

Доллар на межбанковском рынке продолжил рост

По состоянию на 15:23 торги на межбанковском валютном рынке завершились следующими котировками:

доллар США — 44,50/44,56 грн, что на 3 коп. выше, чем днём ранее;

евро — 50,88/50,95 грн, рост составил 4–5 коп.

Актуальный курс валют на межбанковском рынке Фото: Курс Украины

Да, американская валюта по-прежнему укрепляется на межбанковском рынке.

Відео дня

Курс валют наличных

В банках Украины по состоянию на 16:39 средний курс составляет:

доллар — 44,277 грн за покупку и 44,729 грн за продажу;

евро — 50,627 грн за покупку и 51,241 грн за продажу;

польский злотый — 11,457–11,988 грн.

По сравнению с предыдущим днём, 9 июля, курс наличных долларов практически не изменился, тогда как евро незначительно подорожал.

Какой курс установил НБУ на 11 июля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на субботу, 11 июля:

доллар США — 44,5155 грн (на 3,9 коп. меньше, чем предыдущий официальный курс);

евро — 50,8768 грн (минус 18,2 коп.);

польский злотый — 11,8069 грн (плюс 4,4 коп.).

Несмотря на рост котировок доллара на межбанковском рынке в течение торгового дня, НБУ незначительно снизил официальный курс американской валюты на 11 июля.

Фиксинг курса для контрактов на 9 июля составил:

наличный доллар — 44,4980 грн;

безналичный — 44,5500 грн.

Напомним, что главным ориентиром для обменных пунктов в Украине является межбанковский рынок, где ситуацию определяют спрос импортеров, предложение валюты и интервенции Национального банка, о чем ранее рассказал банкир Тарас Лесовой.