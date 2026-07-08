Доллар подскочил на межбанке, а украинцы переходят на наличный евро: актуальный курс валют

Курс доллара на межбанковском рынке 8 июля оказался выше предыдущих показателей. Между тем НБУ установил официальный курс валют на 9 июля.

На межбанковском валютном рынке Украины сегодня, 8 июля, продолжается укрепление доллара. А вот курс евро колеблется. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".

По состоянию на 15:20 8 июля на межбанке доллар покупали по 44,500 грн, а продавали по 44,520 грн. Средний курс составлял 44,510 грн, что на 12,9 коп. выше, чем накануне.

Евро на межбанке торговался на уровне 50,740 грн за покупку и 50,770 грн за продажу. Средний курс составил 50,755 грн, что всего на 0,5 коп. ниже предыдущего значения.

По данным торгов по состоянию на 15:30, котировки доллара находились в диапазоне 44,455–44,510 грн.

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Текущий курс валют Фото: Курс Украины

Актуальный курс валют в банках

8 июля средний курс на наличном рынке составляет:

доллар — 44,265 грн на покупку и 44,732 грн на продажу;

евро — 50,555 грн и 51,164 грн соответственно;

польский злотый — 11,447 грн и 11,996 грн.

Какой курс доллара и евро установил НБУ на 9 июля

Между тем Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 9 июля, согласно которому доллар США несколько подешевеет, а евро также потеряет в цене.

Курсы основных валют будут следующими:

доллар США — 44,4766 грн за 1 доллар;

евро — 50,6944 грн за 1 евро;

польский злотый — 11,7629 грн;

британский фунт — 59,3184 грн;

швейцарский франк — 54,9773 грн.

По сравнению с предыдущим днём официальный курс доллара снизился примерно на 5 коп., а евро — почти на 19 коп.

Украинцы всё чаще выбирают наличные евро

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в первом полугодии 2026 года население Украины впервые купило наличных евро больше, чем долларов.

По его данным, за 6 месяцев чистая покупка наличных евро (разница между покупкой и продажей) достигла 1,8 млрд долларов в эквиваленте, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев 2026 года чистая покупка наличных евро населением (покупка за вычетом продаж) превысила чистую покупку долларов

Чистая покупка долларов составила 1,6 млрд долларов, что на 20,1 % меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

В то же время в июне доля евро в общем объеме наличных валютных операций выросла до 28,2 %, что является историческим максимумом. В мае 2026 года этот показатель составлял 26 %.

Между тем доля доллара сократилась с 70,5 % до 68,3 %, тогда как на долю других иностранных валют стабильно приходится около 3,5 % рынка.

По словам Шевчишина, такая тенденция не соответствует динамике мирового валютного рынка, где евро в последнее время ослабевало по отношению к доллару. В то же время она объясняется сезонным фактором, ведь летом украинцы активнее покупают европейскую валюту для поездок и отдыха за границей.

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"Поведение украинцев в июне идет вразрез с динамикой евро на мировом рынке (евро упал по отношению к доллару), но вполне укладывается в рамки сезонной активизации, когда евро используется для отдыха за границей", — поясняет эксперт.

Напомним, днём ранее, 7 июля, на межбанковском валютном рынке доллар демонстрировал более скромные показатели. Днём средний курс американской валюты составлял 44,428 грн, что на 14 коп. меньше, чем на предыдущей торговой сессии.