Долар підскочив на міжбанку, а українці переходять на готівковий євро: актуальний курс валют

Курс долара на міжбанку 8 липня показав вищі за попередні цифри. Тим часом НБУ встановив офіційний курс валют на 9 липня.

На міжбанківському валютному ринку України сьогодні, 8 липня, триває зміцнення долара. А ось євро коливається. Про це свідчать дані порталу "Курс України".

Станом на 15:20 год 8 липня на міжбанку долар купували по 44,500 грн, а продавали по 44,520 грн. Середній курс становив 44,510 грн, що на 12,9 коп. вище за попередній день.

Євро на міжбанку торгувався на рівні 50,740 грн за купівлю та 50,770 грн за продаж. Середній курс становив 50,755 грн, що лише на 0,5 коп. нижче за попереднє значення.

За даними торгів станом на 15:30 год., котирування долара перебували в діапазоні 44,455-44,510 грн.

Актуальний курс валют Фото: Курс України

Актуальний курс валют у банках

8 липня середній курс готівкового ринку становить:

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долар — 44,265 грн у купівлі та 44,732 грн у продажу;

євро — 50,555 грн та 51,164 грн відповідно;

польський злотий — 11,447 грн та 11,996 грн.

Який курс долара та євро встановив НБУ на 9 липня

Тим часом Національний банк України встановив офіційний курс валют на 9 липня, згідно з яким американська валюта дещо подешевшає, а євро також втратить у ціні.

Основні валюти коштуватимуть:

долар США — 44,4766 грн за 1 долар;

євро — 50,6944 грн за 1 євро;

польський злотий — 11,7629 грн;

британський фунт — 59,3184 грн;

швейцарський франк — 54,9773 грн.

Порівняно з попереднім днем офіційний курс долара знизився приблизно на 5 коп., а євро — майже на 19 коп.

Українці дедалі частіше обирають готівковий євро

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу, що у першому півріччі 2026 року населення України вперше купило готівкового євро більше, ніж доларів.

За його даними, за 6 місяців чиста купівля готівкового євро (різниця між купівлею та продажем) досягла 1,8 млрд доларів в еквіваленті, що на 18,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 6 міс 2026 року чиста купівля готівкового євро населенням (купівля за вирахуванням продажу) перевищила чисту купівлю доларів

Чиста купівля доларів становила 1,6 млрд доларів, що на 20,1% менше за перше півріччя 2025 року.

Водночас у червні частка євро загальних готівкових валютних операцій зросла до 28,2%, що свідчить про історичний максимум. У травні 2026-го цей показник становив 26%.

Тим часом частка долара скоротилася з 70,5% до 68,3%, тоді як інші іноземні валюти стабільно займають близько 3,5% ринку.

За словами Шевчишина, така тенденція не відповідає динаміці світового валютного ринку, де євро останнім часом слабшав відносно долара. Водночас вона пояснюється сезонним фактором, адже влітку українці активніше купують європейську валюту для поїздок і відпочинку за кордоном.

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"Поведінка українців у червні йде у розріз з динамікою євро на світовому ринку (євро впав проти долару), але легко вписується в сезонну активізацію, коли євро використовується для відпусток за кордоном", — пояснює експерт.

Нагадаємо, днем раніше, 7 липня, на міжбанківському валютному ринку долар показував скромніші цифри. Вдень середній курс американської валюти становив 44,428 грн, що на 14 коп. менше за попередню торгову сесію.