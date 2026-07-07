Долар на міжбанку впав: який курс валют у банках, обмінниках та що встановив НБУ на 8 липня

Актуальний курс валют у банках, обмінниках і офіційні курси НБУ, що діятимуть 8 липня.

Сьогодні, 7 липня, на міжбанківському валютному ринку долар продовжив дешевшати. Станом на 15:22 середній курс американської валюти становив 44,428 грн за долар, що на 14 коп. менше за попередню торгову сесію, передає "Курс України".

Водночас Національний банк України встановив офіційний курс долара на 8 липня на рівні 44,5098 грн за долар, що на понад 8 коп. вище за чинний офіційний курс.

Котирування на міжбанку

За даними міжбанківського ринку, котирування були такими:

купівля — 44,395 грн/долар (-14 коп.);

продаж — 44,460 грн/долар (-14 коп.);

середній курс — 44,428 грн/долар (-14 коп.).

Євро також здешевшав:

купівля — 50,760 грн/євро (-8 коп.);

продаж — 50,840 грн/євро (-8 коп.);

середній курс — 50,800 грн/євро (-8 коп.).

Відео дня

Що показує графік міжбанку

Згідно з графіком торгів, у першій половині дня долар торгувався поблизу 44,60 грн, після чого почав поступово дешевшати.

Станом на 14:11 котирування становили:

купівля — 44,476 грн/долар;

продаж — 44,540 грн/долар.

До оновлення о 15:22 курс знизився до середнього рівня 44,428 грн/долар. Така динаміка свідчить про поступове зміцнення гривні протягом торгової сесії.

Який курс долара та євро в банках і на готівковому ринку

Станом на 16:36 середні курси валют в Україні були такими:

долар США купували за 44,322 грн, а продавали по 44,791 грн;

євро купували за 50,651 грн, а продаж здійснювали за 51,269 грн;

польський злотий купували по 11,492 грн, а продавали за 12,051 грн.

На готівковому валютному ринку, за даними на 16:40, середні котирування становили:

долар — купівля 44,337 грн, продаж 44,529 грн.

Графік готівкового ринку свідчить, що протягом дня курс долара змінювався незначно та залишався в діапазоні близько 44,50 грн, без різких стрибків.

Актуальний курс валют в Україні Фото: Курс України

Курс валют в Україні

Станом на 16:45 середній курс долара в українських банках становив 44,322 грн у купівлі та 44,791 грн у продажу. Порівняно з попереднім оновленням обидва показники знизилися: курс купівлі — на 4,8 коп., а продажу — на 5,1 коп.

Середній курс євро в банках також продемонстрував зниження. Європейську валюту купували по 50,651 грн, а продавали по 51,269 грн, що на 7,9 коп. та 9,9 коп. відповідно менше, ніж раніше.

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Польський злотий у середньому коштував 11,492 грн у купівлі та 12,051 грн у продажу. Водночас курс купівлі знизився на 0,8 коп., тоді як курс продажу зріс на 1,6 коп.

За комерційним курсом долар оцінювався у 44,4329 грн, євро — о 51,1070 грн, а польський злотий — о 11,8622 грн.

Офіційний курс НБУ на 8 липня

Національний банк України встановив такі офіційні курси валют на середу, 8 липня 2026 року:

долар США — 44,5098 грн;

євро — 50,8836 грн;

польський злотий — 11,8538 грн;

фунт стерлінгів — 59,5897 грн;

швейцарський франк — 55,1957 грн.

Попри зниження долара на міжбанківському ринку протягом дня, офіційний курс НБУ на 8 липня виявився дещо вищим за чинний, тоді як готівковий ринок продовжив демонструвати відносно стабільну динаміку без суттєвих коливань.

Зазначимо, що Національний банк вже четвертий тиждень поспіль проводить рекордні валютні інтервенції для зміцнення гривні, про що аналітики повідомляли раніше.