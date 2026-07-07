Доллар на межбанке упал: какой курс валют в банках и обменных пунктах и что установил НБУ на 8 июля

Актуальные курсы валют в банках и обменных пунктах, а также официальные курсы НБУ, которые будут действовать 8 июля.

Сегодня, 7 июля, на межбанковском валютном рынке доллар продолжил дешеветь. По состоянию на 15:22 средний курс американской валюты составлял 44,428 грн за доллар, что на 14 коп. меньше, чем на предыдущей торговой сессии, сообщает "Курс Украины".

В то же время Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 8 июля на уровне 44,5098 грн за доллар, что более чем на 8 коп. выше действующего официального курса.

Котировки на межбанковском рынке

По данным межбанковского рынка, котировки были следующими:

покупка — 44,395 грн/доллар (-14 коп.);

продажа — 44,460 грн/доллар (-14 коп.);

средний курс — 44,428 грн/доллар (-14 коп.).

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Евро также подешевел:

покупка — 50 760 грн/евро (-8 коп.);

продажа — 50,840 грн/евро (-8 коп.);

средний курс — 50,800 грн/евро (-8 коп.).

Что показывает график межбанковского рынка

Согласно графику торгов, в первой половине дня доллар торговался в районе 44,60 грн, после чего начал постепенно дешеветь.

По состоянию на 14:11 котировки составляли:

покупка — 44,476 грн/доллар;

продажа — 44,540 грн/доллар.

К моменту обновления в 15:22 курс снизился до среднего уровня 44,428 грн/доллар. Такая динамика свидетельствует о постепенном укреплении гривны в течение торговой сессии.

Каков курс доллара и евро в банках и на наличном рынке

По состоянию на 16:36 средние курсы валют в Украине были следующими:

доллар США покупали по 44,322 грн, а продавали по 44,791 грн;

евро покупали по 50,651 грн, а продавали по 51,269 грн;

польский злотый покупали по 11,492 грн, а продавали за 12,051 грн.

На наличном валютном рынке, по данным на 16:40, средние котировки составляли:

доллар — покупка 44,337 грн, продажа 44,529 грн.

График наличных рынков показывает, что в течение дня курс доллара менялся незначительно и оставался в диапазоне около 44,50 грн, без резких скачков.

Актуальный курс валют в Украине Фото: Курс Украины

Курс валют в Украине

По состоянию на 16:45 средний курс доллара в украинских банках составлял 44,322 грн на покупку и 44,791 грн на продажу. По сравнению с предыдущим обновлением оба показателя снизились: курс покупки — на 4,8 коп., а продажи — на 5,1 коп.

Средний курс евро в банках также снизился. Европейскую валюту покупали по 50,651 грн, а продавали по 51,269 грн, что на 7,9 коп. и 9,9 коп. соответственно меньше, чем ранее.

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Польский злотый в среднем стоил 11,492 грн при покупке и 12,051 грн при продаже. При этом курс покупки снизился на 0,8 коп., тогда как курс продажи вырос на 1,6 коп.

По коммерческому курсу доллар оценивался в 44,4329 грн, евро — в 51,1070 грн, а польский злотый — в 11,8622 грн.

Официальный курс НБУ на 8 июля

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют на среду, 8 июля 2026 года:

доллар США — 44,5098 грн;

евро — 50,8836 грн;

польский злотый — 11,8538 грн;

фунт стерлингов — 59,5897 грн;

швейцарский франк — 55,1957 грн.

Несмотря на снижение курса доллара на межбанковском рынке в течение дня, официальный курс НБУ на 8 июля оказался несколько выше действующего, тогда как на рынке наличной валюты сохранялась относительно стабильная динамика без существенных колебаний.

Отметим, что Национальный банк уже четвертую неделю подряд проводит рекордные валютные интервенции для укрепления гривны, о чем аналитики сообщали ранее .