В начале недели курс валют в Украине претерпел изменения. При этом банки, обменные пункты и межбанковский рынок работают без резких скачков котировок, а Нацбанк обновил официальный курс валют.

С начала новой недели, 6 июля, курс валют в Украине вновь изменился. Средний курс наличных долларов в банках составляет 44,35 грн при покупке и 44,85 грн при продаже. Евро покупают в среднем по 50,75 грн, а продают по 51,40 грн, сообщает финансовый портал "Курс Украины".

На наличном валютном рынке Украины по состоянию на 11:30 понедельника существенных колебаний не зафиксировано. Доллар США стоит около 44,494 грн. Валюту продают по 44,664 грн.

Актуальные курсы валют

По состоянию на 6 июля портал приводит следующие курсы валют:

Курс в банках

Доллар США — 44,35 / 44,85 грн (покупка/продажа);

Евро — 50,75 / 51,40 грн;

Польский злотый — 11,50 / 12,06 грн.

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Коммерческий курс

Доллар США — 44,5937 грн;

Евро — 51,2484 грн;

Польский злотый — 11,8919 грн.

Актуальный курс валют в Украине Фото: Курс Украины

Курс доллара и евро на межбанковском рынке

На межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:10 также наблюдаются незначительные колебания. По данным торгов, доллар покупают в среднем по 44,515 грн (+0,005 грн), а продают по 44,800 грн (+0,250 грн). Средний курс американской валюты составляет 44,658 грн, что на 12,7 копейки выше предыдущего показателя.

Евро на межбанке покупают по 50,840 грн (–0,110 грн), продают по 51,180 грн (+0,180 грн), а средний курс европейской валюты составляет 51,010 грн, что на 3,5 коп. больше по сравнению с предыдущим значением.

По прогнозам участников рынка, в течение дня существенных колебаний курса не ожидается, а динамика межбанковских торгов остается под контролем. Именно этот сегмент рынка традиционно является одним из главных ориентиров для формирования наличного курса валют в Украине.

Официальный курс НБУ

Национальный банк Украины установил на 6 июля следующие официальные курсы:

доллар США — 44,5696 грн (минус 23 коп.);

евро — 51,0233 грн (минус почти 6 коп.);

польский злотый — 11,9097 грн.

Валюта — спрос и предложение Фото: Шевчишин таблица

Почему гривна укрепляется: объяснение эксперта

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что нынешнее укрепление гривны в значительной степени обеспечивается Национальным банком, который уже четвертую неделю подряд проводит рекордные валютные интервенции.

"Ни разу за всю историю украинского валютного рынка НБУ не расходовал подобные объемы валюты четыре недели подряд", — отмечает эксперт.

По его словам, регулятор еженедельно продает на межбанковском рынке более 1,1 млрд долларов, а в целом за последние четыре недели влил в рынок более 5 млрд долларов.

Шевчишин также отмечает, что периодически в конце торгового дня происходят дополнительные продажи валюты, которые помогают удерживать курс.

"Доллар сейчас искусственно сдерживают, и чем сильнее сжимается пружина, тем больше она накапливает потенциал для отскока. В то же время у НБУ достаточно резервов для такого удержания курса", — отмечает аналитик.

По его мнению, такая политика может объясняться двумя факторами. Первый — стремлением сдержать инфляцию, ведь курс выше 45,5 грн за доллар может привести к пересмотру цен импортерами. Второй — политический, связанный с необходимостью сохранять стабильность экономической ситуации.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы валютный рынок, скорее всего, перейдет в режим "бокового движения".

"НБУ будет удерживать рынок в определённом коридоре: на верхней границе продавать валюту, а на нижней — выкупать её. Верхнюю границу регулятор уже обозначил — около 45–45,5 грн за доллар", — отмечает он.

Дефицит валюты Фото: Шевчишин таблица

Курс доллара и евро в Украине: какой прогноз на неделю

Согласно базовому прогнозу Шевчишина, на этой неделе:

официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,40–44,90 грн;

наличный курс доллара — 44,70–45,20 грн;

официальный курс евро — 51–52 грн;

наличный курс евро — 51,25–51,85 грн.

В то же время эксперт советует внимательно следить за публикацией данных об инфляции в Украине, США и странах ЕС, ведь именно они могут определить дальнейшее движение валютного рынка и повлиять на решения центральных банков.

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Напомним, по словам банкира Тараса Лесового, в начале июля валютный рынок Украины, вероятно, останется стабильным. Таким образом, существенных колебаний курса доллара и евро не ожидается.

Также напомним, что с начала года гривна оказалась почти в самом конце рейтинга валют Европы. Статистику валютного рынка проанализировал финансовый эксперт. Как он отмечал ранее, гривна оказалась среди валют Европы с худшей динамикой по отношению к доллару в 2026 году.