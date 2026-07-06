На початку тижня курс валют в Україні зазнав змін. Водночас банки, обмінні пункти та міжбанк працюють без різких стрибків котирувань, а Нацбанк оновив офіційний курс валют.

Від початку нового тижня, 6 липня, курс валют в Україні знову змінився. Середній курс готівкового долара у банках становить 44,35 грн при купівлі та 44,85 грн у разі продажу. Євро купують у середньому по 50,75 грн, а продають по 51,40 грн, повідомляє фінансовий портал "Курс України".

На готівковому валютному ринку України станом на 11:30 год. понеділка істотних коливань не зафіксовано. Долар США коштує близько 44,494 грн. Продають валюту по 44,664 грн.

Актуальні курси валют

Станом на 6 липня портал наводить такі курси валют:

Курс у банках

Долар США — 44,35 / 44,85 грн (купівля/продаж);

Євро — 50,75 / 51,40 грн;

Польський злотий — 11,50 / 12,06 грн.

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Комерційний курс

Долар США — 44,5937 грн;

Євро — 51,2484 грн;

Польський злотий — 11,8919 грн.

Актуальний курс валют в Україні Фото: Курс України

Курс долара та євро на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку станом на 10:10 також спостерігаються незначні коливання. За даними торгів, долар купують у середньому по 44,515 грн (+0,005 грн), а продають по 44,800 грн (+0,250 грн). Середній курс американської валюти становить 44,658 грн, що на 12,7 копійки вище за попередній показник.

Євро на міжбанку купують по 50,840 грн (–0,110 грн), продають по 51,180 грн (+0,180 грн), а середній курс європейської валюти становить 51,010 грн, що на 3,5 коп. більше порівняно з попереднім значенням.

За прогнозами учасників ринку, істотних курсових коливань протягом дня не очікується, а динаміка міжбанківських торгів залишається контрольованою. Саме цей сегмент ринку традиційно є одним із головних орієнтирів для формування готівкового курсу валют в Україні.

Офіційний курс НБУ

Національний банк України встановив на 6 липня такі офіційні курси:

долар США — 44,5696 грн (мінус 23 коп.);

євро — 51,0233 грн (мінус майже 6 коп.);

польський злотий — 11,9097 грн.

Валюта - попит і пропозиція Фото: Шевчишин таблиця

Чому гривня зміцнюється: пояснення експерта

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що нинішнє зміцнення гривні значною мірою забезпечує Національний банк, який уже четвертий тиждень поспіль проводить рекордні валютні інтервенції.

"Жодного разу за історію українського валютного ринку НБУ не витрачав подібні обсяги валюти чотири тижні поспіль", — зазначає експерт.

За його словами, регулятор щотижня продає на міжбанку понад 1,1 млрд доларів, а загалом за останні чотири тижні влив у ринок понад 5 млрд доларів.

Шевчишин також звертає увагу, що періодично наприкінці торгового дня відбуваються додаткові продажі валюти, які допомагають утримувати курс.

"Долар зараз штучно трамбують, і чим сильніше стискається пружина, тим більше вона накопичує потенціал для відскоку. Водночас резервів для такого утримання курсу у НБУ достатньо", — наголошує аналітик.

На його думку, така політика може пояснюватися двома факторами. Перший — бажанням стримати інфляцію, адже курс вище 45,5 грн за долар може спричинити перегляд цін імпортерами. Другий — політичний, пов'язаний із необхідністю зберігати стабільність економічної ситуації.

Експерт прогнозує, що найближчими місяцями валютний ринок, найімовірніше, перейде у режим "боковика".

"НБУ буде утримувати ринок у певному коридорі: на верхній межі продавати валюту, а на нижній — викуповувати її. Верхню межу регулятор уже показав — близько 45-45,5 грн за долар", — зазначає він.

Дефіцит валюти Фото: Шевчишин таблиця

Курс долара і євро в Україні: який прогноз на тиждень

За базовим прогнозом Шевчишина, цього тижня:

офіційний курс долара перебуватиме в межах 44,40–44,90 грн;

готівковий долар — 44,70–45,20 грн;

офіційний курс євро — 51–52 грн;

готівковий євро — 51,25–51,85 грн.

Водночас експерт радить уважно стежити за публікацією даних щодо інфляції в Україні, США та країнах ЄС, адже саме вони можуть визначити подальший рух валютного ринку та вплинути на рішення центральних банків.

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Долар втратив позиції: курс опустився до 44,55 грн, що буде далі

Нагадаємо, за словами банкіра Тараса Лєсового, на початку липня валютний ринок України, ймовірно, залишиться стабільним. Тож, істотних коливань курсу долара та євро не очікується.

Також нагадаємо, що від початку року гривня опинилася майже на самому кінці рейтингу валют Європи. Статистику валютного ринку проаналізував фінансовий експерт. Як він зазначав раніше, гривня опинилася серед валют Європи з найгіршою динамікою до долара 2026 року.