Банкір назвав курс долара та євро, який очікується вже наступного тижня.

На початку липня валютний ринок України, ймовірно, залишиться стабільним, а істотних коливань курсу долара та євро не очікується. Національний банк і надалі стримуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією валюти, а липень може стати найспокійнішим місяцем найближчого періоду. Такий прогноз у коментарі для Фокусу озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лісовий.

За його словами, незважаючи на те, що попит на валюту перевищує пропозицію, ситуація залишається під контролем.

"Перша декада липня, ймовірно, мине для валютного ринку без істотних потрясінь. Незважаючи на те, що попит на валюту перевищує пропозицію, Національний банк продовжує ефективно згладжувати такі "розриви", — зазначив банкір.

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За оцінками Лесового, з 6 по 12 липня попит на валюту на міжбанківському ринку перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15 %, а для стабілізації ситуації НБУ може провести валютні інтервенції на суму 800–850 млн доларів.

Курс євро з 6 липня — 51,5–52,5 грн Фото: Unsplash

Яким буде курс долара та євро

Експерт прогнозує, що наступного тижня курс долара на міжбанківському ринку коливатиметься в межах 44,7–45,1 грн, а курс євро — 51,5–52,5 грн.

"Наступного тижня курс долара може коливатися в межах 44,7–45,1 грн. Курс євро, як очікується, перебуватиме в діапазоні 51,5–52,5 грн. Водночас євро залишатиметься залежним від зовнішніх чинників, зокрема від співвідношення євро та долара на світовому ринку", — сказав Лесовий.

За його словами, ринок готівкової валюти й надалі орієнтуватиметься на міжбанківський курс. Якщо курс безготівкової валюти змінюватиметься більш активно, обмінні пункти оперативно реагуватимуть на такі коливання.

Чи буде липень спокійнішим?

На думку банкіра, стабільності сприяють одразу кілька факторів: сезонність, помірна інфляція та відсутність нових внутрішніх економічних потрясінь.

"Липень може стати найспокійнішим місяцем у найближчому майбутньому. Цьому сприяють сезонність, помірний інфляційний тиск та відсутність додаткових внутрішніх потрясінь", — підкреслив експерт.

Він також зазначив, що населення поки що не створює значного додаткового попиту на валюту, оскільки високі ставки за гривневими депозитами стримують переведення заощаджень у долари та євро.

Коли ситуація може змінитися

Водночас Лесовий попереджає, що вже з другої половини серпня попит на валюту може зрости у зв’язку з підготовкою до осінньо-зимового періоду.

"Уже з другої половини серпня ситуація може змінитися. Підготовка до осінньо-зимового періоду зазвичай призводить до зростання попиту на валюту, а в умовах війни цей процес набуває додаткового значення", — пояснив він.

За словами банкіра, на валютний ринок також впливатимуть ситуація на фронті, стан критично важливої інфраструктури та обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні.

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"Липень може принести валютному ринку короткий період стабільності. Але друга половина літа та осінь будуть складнішими. Саме тоді стане зрозуміло, чи вдасться зберегти нинішню передбачуваність курсу в умовах зростання сезонного імпортного попиту", — підсумував Лесовий.

Нагадаємо, що з початку року гривня опинилася майже на самому кінці рейтингу валют Європи. Статистику валютного ринку проаналізував фінансовий експерт.