Курс долара пішов угору: що показали міжбанк, банки та НБУ
Долар змінив курс перед вихідними. Фокус дослідив динаміку та актуальну ситуацію на міжбанку.
У п'ятницю, 10 липня, валютний ринок України демонструє помірне зростання долара на міжбанківському та готівковому ринках. Євро на міжбанку також додав у ціні. Про це свідчать дані порталу "Курс України".
Водночас офіційний курс європейської валюти від Національного банку на вихідні, навпаки, знизився.
Долар на міжбанку продовжив зростання
Станом на 15:23 торги на міжбанківському валютному ринку завершувалися такими котируваннями:
- долар США — 44,50/44,56 грн, що на 3 коп. вище, ніж днем раніше;
- євро — 50,88/50,95 грн, зростання становило 4–5 коп.
Так, американська валюта все ще зміцнюється на міжбанку.
Готівковий курс валют
У банках України станом на 16:39 середній курс наступний:
- долар — 44,277 грн за купівлю та 44,729 грн за продаж;
- євро — 50,627 грн за купівлю та 51,241 грн за продаж;
- польський злотий — 11,457-11,988 грн.
Порівняно з попереднім днем, 9 липня, готівковий долар майже не змінився, тоді як євро незначно подорожчав.
Який курс встановив НБУ на 11 липня
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на суботу, 11 липня:
- долар США — 44,5155 грн (мінус 3,9 коп. порівняно з попереднім офіційним курсом);
- євро — 50,8768 грн (мінус 18,2 коп.);
- польський злотий — 11,8069 грн (плюс 4,4 коп.).
Попри зростання котирувань долара на міжбанку протягом торгового дня, офіційний курс американської валюти на 11 липня НБУ незначно знизив.
Фіксинг курсу для контрактів на 9 липня становив:
- готівковий долар — 44,4980 грн;
- безготівковий — 44,5500 грн.
Нагадаємо, головним орієнтиром для обмінників в Україні є міжбанківський ринок, де ситуацію визначають попит імпортерів, пропозиція валюти та інтервенції Національного банку, про що раніше розповів банкір Тарас Лєсовий.