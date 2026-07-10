Курс долара пішов угору: що показали міжбанк, банки та НБУ

Долар змінив курс перед вихідними. Фокус дослідив динаміку та актуальну ситуацію на міжбанку.

У п'ятницю, 10 липня, валютний ринок України демонструє помірне зростання долара на міжбанківському та готівковому ринках. Євро на міжбанку також додав у ціні. Про це свідчать дані порталу "Курс України".

Водночас офіційний курс європейської валюти від Національного банку на вихідні, навпаки, знизився.

Долар на міжбанку продовжив зростання

Станом на 15:23 торги на міжбанківському валютному ринку завершувалися такими котируваннями:

долар США — 44,50/44,56 грн, що на 3 коп. вище, ніж днем раніше;

євро — 50,88/50,95 грн, зростання становило 4–5 коп.

Актуальний курс валют на міжбанку Фото: Курс України

Так, американська валюта все ще зміцнюється на міжбанку.

Готівковий курс валют

У банках України станом на 16:39 середній курс наступний:

Відео дня

долар — 44,277 грн за купівлю та 44,729 грн за продаж;

євро — 50,627 грн за купівлю та 51,241 грн за продаж;

польський злотий — 11,457-11,988 грн.

Порівняно з попереднім днем, 9 липня, готівковий долар майже не змінився, тоді як євро незначно подорожчав.

Який курс встановив НБУ на 11 липня

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на суботу, 11 липня:

долар США — 44,5155 грн (мінус 3,9 коп. порівняно з попереднім офіційним курсом);

євро — 50,8768 грн (мінус 18,2 коп.);

польський злотий — 11,8069 грн (плюс 4,4 коп.).

Попри зростання котирувань долара на міжбанку протягом торгового дня, офіційний курс американської валюти на 11 липня НБУ незначно знизив.

Фіксинг курсу для контрактів на 9 липня становив:

готівковий долар — 44,4980 грн;

безготівковий — 44,5500 грн.

Нагадаємо, головним орієнтиром для обмінників в Україні є міжбанківський ринок, де ситуацію визначають попит імпортерів, пропозиція валюти та інтервенції Національного банку, про що раніше розповів банкір Тарас Лєсовий.