Яким буде курс долара та євро в Україні: банкір розповів, чого чекати від валютного ринку

Готівковий валютний ринок України зберігає відносну стабільність, тож різких стрибків курсу долара не очікується.

Основним орієнтиром для обмінників в Україні і надалі залишатиметься міжбанківський ринок, де ситуацію визначають попит імпортерів, пропозиція валюти та інтервенції Національного банку. Про це в коментарі Фокусу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

За прогнозом експерта, 13–19 липня долар на міжбанку перебуватиме в діапазоні 44,4–45 грн, а на готівковому ринку — 44,5–45 грн. Курс євро очікується в межах 51–52,5 грн.

"Готівковий валютний ринок наступного тижня, найімовірніше, не демонструватиме різких рухів. Його динаміка й надалі спиратиметься на ситуацію на міжбанку, де ключову роль відіграють попит імпортерів, обсяг пропозиції валюти та інтервенції Нацбанку", — зазначає Лєсовий.

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Водночас експерт наголошує, що нинішня стабільність не означає відсутності ризиків.

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"Важливо розуміти, що нинішня стабільність не є наслідком відсутності ризиків. Валютний ринок працює в умовах війни, суттєвого обсягу імпорту, високих бюджетних потреб і залежності від міжнародної підтримки. Однак режим керованої гнучкості дозволяє Нацбанку не фіксувати курс штучно, але й не допускати різких хаотичних змін", — пояснив банкір.

Одним із потенційних чинників впливу на валютний ринок Лєсовий називає ситуацію на паливному ринку. За його словами, наразі передумов для системного дефіциту пального немає, однак воєнні ризики можуть спричиняти локальні перебої.

"Паливний ринок важливий для валютного не лише через імпорт. Він також впливає на інфляційні очікування. Подорожчання пального швидко відбивається на вартості перевезень, товарів і послуг. А коли споживачі та бізнес очікують зростання цін, вони часто починають активніше купувати валюту для захисту заощаджень або майбутніх платежів", — зазначив експерт.

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За словами Лєсового, у разі посилення попиту на валюту з боку імпортерів Національний банк має достатньо інструментів для стримування надмірних курсових коливань.

"У таких умовах Нацбанк залишатиметься основним запобіжником від різких курсових коливань. Якщо попит на валюту з боку імпортерів зростатиме, регулятор може збільшити продаж валюти на міжбанку", — підсумував він.

За прогнозом банкіра, середні тижневі коливання курсу не перевищать 1–1,5%, а щоденні зміни на міжбанку становитимуть до 15 копійок. Це свідчить про збереження контрольованої ситуації на валютному ринку за відсутності нових надзвичайних чинників.

Прогноз, яким буде курс долара наступного тижня Фото: Pixabay

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Згідно із основними виразниками валютного ринку з 13 по 19 липня коридори валютних змін прогнозують наступні:

44,4–45 грн/долар і 51–52,5 грн/євро (на міжбанку) та 44,5–45 грн/долар та 51–52,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Щоденні курсові зміни становлять:

до 0,05–0,15 грн (міжбанк), до 0,1–0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обмінні пункти).

Різниця між курсами купівлі та продажу:

до 0,15 грн за долар, до 0,2 грн за євро (міжбанк), до 0,5–0,6 грн на долар, до 0,8–1 грн на євро (комбанки), до 0,6–1 грн на долар, до 1–1,3 грн на євро (обмінні пункти).

Різниця курсів купівлі на готівковому ринку:

0,2–0,3 грн за долар, 0,3–0,5 за євро (комбанки), 0,3–0,5 грн за долар, 0,5–0,7 за євро (обмінні пункти).

Різниця курсів продажу на готівковому ринку:

0,1–0,2 грн за долар, 0,2–0,3 грн за євро (комбанки), 0,3–0,5 грн за долар, до 0,5 грн за євро (обмінні пункти).

"Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,1–0,15 грн. Середні тижневі курсові відхилення — до 1–1,5% від початкового курсу тижня", — зазначив Лєсовий.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, курс долара на міжбанку показав вищі за попередні цифри. Американську валюту купували по 44,5 грн, а продавали по 44,52 грн. Середній курс становив 44,5 грн, що на 12,9 коп. вище за попередній день.