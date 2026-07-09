Каким будет курс доллара и евро в Украине: банкир рассказал, чего ожидать от валютного рынка

Рынок наличной валюты Украины сохраняет относительную стабильность, поэтому резких скачков курса доллара не ожидается.

Основным ориентиром для обменных пунктов в Украине и в дальнейшем останется межбанковский рынок, где ситуацию определяют спрос импортеров, предложение валюты и интервенции Национального банка. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

По прогнозу эксперта, 13–19 июля курс доллара на межбанковском рынке будет колебаться в диапазоне 44,4–45 грн, а на наличном рынке — 44,5–45 грн. Курс евро ожидается в пределах 51–52,5 грн.

"На следующей неделе на спотовом валютном рынке, скорее всего, не будет наблюдаться резких колебаний. Его динамика по-прежнему будет зависеть от ситуации на межбанковском рынке, где ключевую роль играют спрос импортеров, объем предложения валюты и интервенции Нацбанка", — отмечает Лесовой.

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В то же время эксперт подчеркивает, что нынешняя стабильность не означает отсутствия рисков.

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"Важно понимать, что нынешняя стабильность не является следствием отсутствия рисков. Валютный рынок работает в условиях войны, значительного объема импорта, высоких бюджетных потребностей и зависимости от международной поддержки. Однако режим управляемой гибкости позволяет Нацбанку не фиксировать курс искусственно, но и не допускать резких хаотичных изменений", — пояснил банкир.

Одним из потенциальных факторов, влияющих на валютный рынок, Лесовой называет ситуацию на рынке топлива. По его словам, в настоящее время предпосылок для системного дефицита топлива нет, однако военные риски могут вызывать локальные перебои.

"Рынок топлива важен для валютного рынка не только из-за импорта. Он также влияет на инфляционные ожидания. Подорожание топлива быстро сказывается на стоимости перевозок, товаров и услуг. А когда потребители и бизнес ожидают роста цен, они часто начинают активнее покупать валюту для защиты сбережений или будущих платежей", — отметил эксперт.

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По словам Лесового, в случае роста спроса на валюту со стороны импортеров Национальный банк располагает достаточным набором инструментов для сдерживания чрезмерных колебаний курса.

"В таких условиях Нацбанк будет оставаться основным сдерживающим фактором от резких колебаний курса. Если спрос на валюту со стороны импортеров будет расти, регулятор может увеличить объем продажи валюты на межбанковском рынке", — подытожил он.

По прогнозу банкира, средние недельные колебания курса не превысят 1–1,5%, а ежедневные изменения на межбанковском рынке составят до 15 копеек. Это свидетельствует о том, что ситуация на валютном рынке остается под контролем при отсутствии новых чрезвычайных факторов.

Прогноз курса доллара на следующую неделю Фото: Pixabay

Курс валют в Украине на 13–19 июля: что будет с долларом и евро

По данным основных участников валютного рынка, с 13 по 19 июля прогнозируются следующие диапазоны колебаний валютных курсов:

44,4–45 грн/доллар и 51–52,5 грн/евро (на межбанковском рынке) и 44,5–45 грн/доллар и 51–52,5 грн/евро (на наличном рынке).

Ежедневные колебания курса составляют:

до 0,05–0,15 грн (межбанковский курс), до 0,1–0,2 грн (коммерческие банки), до 0,3 грн (обменные пункты).

Разница между курсами покупки и продажи:

до 0,15 грн за доллар, до 0,2 грн за евро (межбанковский курс), до 0,5–0,6 грн за доллар, до 0,8–1 грн за евро (коммерческие банки), до 0,6–1 грн за доллар, до 1–1,3 грн за евро (обменные пункты).

Разница курсов покупки на наличном рынке:

0,2–0,3 грн за доллар, 0,3–0,5 за евро (коммерческие банки), 0,3–0,5 грн за доллар, 0,5–0,7 за евро (обменные пункты).

Разница курсов продажи на наличном рынке:

0,1–0,2 грн за доллар, 0,2–0,3 грн за евро (коммерческие банки), 0,3–0,5 грн за доллар, до 0,5 грн за евро (обменные пункты).

"В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанковского и наличного рынков составляет 0,1–0,15 грн. Средние недельные курсовые отклонения — до 1–1,5% от начального курса недели", — отметил Лесовой.

Напомним, вчера, 8 июля, курс доллара на межбанковском рынке оказался выше предыдущих показателей. Американскую валюту покупали по 44,5 грн, а продавали по 44,52 грн. Средний курс составил 44,5 грн, что на 12,9 коп. выше, чем накануне.