В России резко вырос спрос на детский труд: эксперт назвал главную причину

Из-за кадрового кризиса Россия всё чаще привлекает к работе подростков.

В России за последние три года почти вдвое увеличилась доля компаний, привлекающих к работе несовершеннолетних. По мнению экономиста Виталия Шапрана, это является одним из проявлений глубокого кадрового дефицита, который обострился на фоне войны и проблем с привлечением трудовых мигрантов. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

По словам Шапрана, доля российских компаний, использующих детский труд, выросла с 4% до 7%. Подросткам предлагают зарплату около 50 тыс. рублей, при этом официально оформляют их на неполную занятость.

"За последние три года доля компаний, практикующих привлечение детей к труду, выросла с 4% до 7%. Подросткам предлагают зарплату примерно в 50 тысяч рублей и неполную (на бумаге) занятость", — отметил экономист.

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На этой неделе стало известно, что в РФ вырос спрос на детский труд. За последние три года доля компаний, практикующих привлечение детей к труду, выросла с 4% до 7%. Подросткам предлагают зарплату примерно в 50 000 рублей и неполную (на бумаге) занятость

В то же время, по его словам, официальная статистика не отражает реальных масштабов явления. Федеральные СМИ сообщают лишь о примерно 1800 вакансиях для несовершеннолетних через центры занятости, однако в регионах ситуация обстоит иначе. В качестве примера Шапран привёл Свердловскую область.

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"В СМИ уже просочилась информация о "моде на детский труд в регионах". Так, известно, что только в Свердловской области работает 15 тысяч детей, а это уже промышленный масштаб", — написал он.

По мнению эксперта, причиной такого явления стал дефицит рабочей силы и проблемы с привлечением трудовых мигрантов.

"Секрет всплеска спроса на детский труд в РФ до уровня, почти как в странах Африки, заключается в том, что в РФ был достигнут максимум в оплате труда низкоквалифицированного персонала, что ограничило приток трудовых мигрантов, которым просто не интересны финансовые условия работы в РФ", — пояснил Шапран.

Граждане КНДР отказываются работать в РФ

Он также привёл пример с гражданами КНДР, которые, по его словам, начали отказываться от работы в России.

"Дело дошло до комичной ситуации, когда в регионах РФ уборщики из Северной Кореи начали отказываться от работы из-за того, что зарплата в РФ для них оказалась ниже, чем та, которую они получали на родине", — отметил экономист.

В заключение Шапран провел параллель со сказкой Корния Чуковского "Тарганище", где главный герой требовал отдать ему детей.

"Надеюсь, что воробей уже на подлете", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее говорилось о том, что Украина нанесла удар с помощью дронов по НПЗ в европейской части РФ, но чтобы оказать давление на Путина, нужно наносить удары ещё дальше — в Сибирь — и не с помощью дронов, а с помощью ракет "Фламинго".