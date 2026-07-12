У Росії різко зріс попит на дитячу працю: експерт назвав головну причину

Росія через кадрову кризу дедалі частіше залучає до роботи підлітків.

У Росії за останні три роки майже вдвічі збільшилася частка компаній, які залучають до роботи неповнолітніх. На думку економіста Віталія Шапрана, це є одним із проявів глибокого кадрового дефіциту, який загострився на тлі війни та проблем із залученням трудових мігрантів. Про це експерт написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Шапрана, частка російських компаній, які використовують дитячу працю, зросла з 4% до 7%. Підліткам пропонують зарплату близько 50 тис. рублів, при цьому офіційно оформлюють їх на неповну зайнятість.

"За останні три роки частка компаній, які практикують залучення дітей до праці, зросла з 4% до 7%. Підліткам пропонують зарплату приблизно 50 тисяч рублів та неповну (на папері) зайнятість", — зазначив економіст.

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На цьому тижні стало відомо, що в рф зріс попит на дитячий труд. За останні три роки частка компаній, які практикують залучення дітей до праці, зросла з 4% до 7%. Підліткам пропонують зарплату приблизно 50 000 рублів та неповну (на папері) занятість

Водночас, за його словами, офіційна статистика не відображає реальних масштабів явища. Федеральні ЗМІ повідомляють лише про близько 1800 вакансій для неповнолітніх через центри зайнятості, однак у регіонах ситуація виглядає інакше. Як приклад Шапран навів Свердловську область.

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"В ЗМІ вже просочилась інформація про "моду на дитячу працю в регіонах". Так, відомо, що тільки в Свердловській області працює 15 тисяч дітей, а це вже промисловий масштаб", — написав він.

На думку експерта, причиною такого явища став дефіцит робочої сили та проблеми із залученням трудових мігрантів.

"Секрет сплеску попиту на дитячу працю в РФ до рівня майже як в країнах Африки лежить в тому, що в РФ був досягнутий максимум в оплаті праці низькокваліфікованого персоналу, що обмежило притік трудових мігрантів, яким просто не цікаві фінансові умови роботи в РФ", — пояснив Шапран.

Громадяни КНДР відмовляються від роботи в РФ

Він також навів приклад із громадянами КНДР, які, за його словами, почали відмовлятися від роботи в Росії.

"Справа дійшла до комічної ситуації, коли в регіонах РФ двірники з Північної Кореї почали відмовлятись від роботи через те, що зарплата в РФ для них виявилась нижчою, ніж вони отримували вдома", — зазначив економіст.

На завершення Шапран провів паралель із казкою Корнія Чуковського "Тарганище", де головний герой вимагав віддати йому дітей.

"Сподіваюсь, що горобець вже на підльоті", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Україна здійснила атаку дронів по НПЗ у європейській частині РФ, але щоб вплинути на Путіна, слід бити ще далі, до Сибіру, і не дронами, а ракетами "Фламінго".