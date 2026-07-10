За "перемогу" в "СВО": росіян змушують повірити в силу підпису для "надзвичайних повноважень" Путіна

У Росії триває збір підписів за надання очільнику Кремля Володимиру Путіну тимчасових надзвичайних повноважень. Автори звернення заявляють, що це необхідно для проведення реформ, які вони називають потрібними для безпеки держави.

Про це повідомили на сайті кампанії зі збору підписів.

Ініціаторами є Національно-визвольний рух (НОД) — російський суспільно-політичний рух, який підтримує політику Володимира Путіна та виступає за посилення державного суверенітету Росії.

Там зазначено, що кампанію розпочали ще 21 вересня 2024 року й вона триває досі. Її організатори стверджують, що Росія нібито зіткнулася з безпрецедентною загрозою, тому президенту потрібно надати додаткові повноваження для проведення реформ і підготовки нової Конституції.

У колективному зверненні пропонується ухвалити закон, який дозволить Путіну сформувати Ставку Верховного головнокомандувача, а також повернути націлювання стратегічної ядерної зброї на територію США та оприлюднити список потенційних цілей.

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Крім того, автори документа пропонують закріпити державну ідеологію патріотизму, змінити порядок роботи органів влади та Центрального банку, створити Державний комітет оборони з правом контролювати ЗМІ під час збройного конфлікту, а також визначити статус України та країн Балтії як територій, на які, за їхнім твердженням, поширюється суверенітет Росії.

Також у зверненні йдеться про необхідність підготувати нову Конституцію та взяти до уваги звернення до Верховного суду РФ щодо скасування незалежного статусу України. Заповнені підписні листи пропонують надсилати до автономної некомерційної організації “За Суверенітет”.

Раніше, у жовтні 2025 року, активісти НОД проводили пікети на Манежній площі в Москві із закликами підтримати надання Путіну “надзвичайних повноваженьʼ. Як повідомляла команда проросійських активістів Activatica, більшість перехожих не підтримали акцію та не поставили підписи, а поліцейські лише попросили учасників переміститися в інше місце.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на джерела, наближені до Кремля, повідомило, що Володимир Путін, імовірно, не планує йти на мирні переговори з Україною найближчим часом і може посилити військові дії. За даними співрозмовників агентства, російський президент вважає захоплення решти Донбасу головною умовою для досягнення своїх цілей, а українські удари по російській інфраструктурі лише зміцнили його намір продовжувати війну.

7 липня опублікували інтерв'ю начальника ГУР Кирила Буданова. Коментуючи перспективи завершення війни, він заявив, що нинішню ескалацію можна припинити лише після її максимального загострення. За словами Буданова, саме тоді Володимир Путін може погодитися на мирні переговори. Орієнтовним терміном для такого розвитку подій він назвав кінець 2026 року.