За "победу" в "СВО": россиян заставляют поверить в силу подписи, дающей Путину "чрезвычайные полномочия"

В России продолжается сбор подписей за предоставление главе Кремля Владимиру Путину временных чрезвычайных полномочий. Авторы обращения заявляют, что это необходимо для проведения реформ, которые они называют необходимыми для безопасности государства.

Об этом сообщили на сайте кампании по сбору подписей.

Инициаторами выступает Национально-освободительное движение (НОД) — российское общественно-политическое движение, поддерживающее политику Владимира Путина и выступающее за укрепление государственного суверенитета России.

Там указано, что кампания началась ещё 21 сентября 2024 года и продолжается до сих пор. Её организаторы утверждают, что Россия якобы столкнулась с беспрецедентной угрозой, поэтому президенту необходимо предоставить дополнительные полномочия для проведения реформ и подготовки новой Конституции.

В коллективном обращении предлагается принять закон, который позволит Путину сформировать Ставку Верховного главнокомандующего, а также возобновить нацеливание стратегического ядерного оружия на территорию США и обнародовать список потенциальных целей.

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Кроме того, авторы документа предлагают закрепить государственную идеологию патриотизма, изменить порядок работы органов власти и Центрального банка, создать Государственный комитет обороны с правом контролировать СМИ во время вооруженного конфликта, а также определить статус Украины и стран Балтии как территорий, на которые, по их утверждению, распространяется суверенитет России.

Кроме того, в обращении говорится о необходимости разработать новую Конституцию и рассмотреть обращение в Верховный суд РФ об отмене независимого статуса Украины. Заполненные листы с подписями предлагается направлять в автономную некоммерческую организацию "За суверенитет".

Ранее, в октябре 2025 года, активисты НОД проводили пикеты на Манежной площади в Москве с призывами поддержать предоставление Путину "чрезвычайных полномочий". Как сообщала команда пророссийских активистов Activatica, большинство прохожих не поддержали акцию и не поставили подписи, а полицейские лишь попросили участников переместиться в другое место.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Владимир Путин, по всей видимости, не планирует в ближайшее время вступать в мирные переговоры с Украиной и может активизировать военные действия. По данным собеседников агентства, российский президент считает захват оставшейся части Донбасса главным условием для достижения своих целей, а украинские удары по российской инфраструктуре лишь укрепили его намерение продолжать войну.

7 июля было опубликовано интервью начальника ГУР Кирилла Буданова. Комментируя перспективы завершения войны, он заявил, что нынешнюю эскалацию можно прекратить только после её максимального обострения. По словам Буданова, именно тогда Владимир Путин может согласиться на мирные переговоры. Ориентировочным сроком для такого развития событий он назвал конец 2026 года.