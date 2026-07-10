НПЗ на 2500 км та хаос з пальним: що стане "останньою краплею", яка штовхне Путіна до миру, – WSJ

Росіяни відчули нестачу пального через серію ударів України по нафтопереробних заводах, а атака на завод в Омську за 2500 км викликала реакцію диктатора Путіна, ідеться у матеріалі західного видання. Населення Росії на сьогодні вже побачило, що Кремль не справляється з управлінням і не хоче завершувати війну. Що має статись, щоб Путін погодився хоча б на припинення вогню?

Україна провела серію атак дронів по НПЗ у європейській частині РФ, але щоб вплинути на Путіна, слід бити ще далі, до Сибіру, і не дронами, а ракетами "Фламінго", написало The Wall Street Journal. Пошкодження від дронів можна відремонтувати протягом тижнів-місяців, тим часом ракетний удар, як показав досвід України, завдає набагато серйозніших руйнувань. З огляду на це, причина нинішнього дефіциту з пальним у РФ — це швидше проблема неефективного державного управління, ніж наслідки повітряних атак, вважають експерти, яких процитувало медіа. Путін дав вказівку топпосадовцям, щоб вони врегулювали проблему і поки не схиляється до завершення війни. Щоб примусити очільника Кремля до миру, РФ має стати "у п'ять разів болючіше", ніж зараз, підсумувало WSJ.

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У статті описали два напрямки ударів України, які посилились весною-влітку 2026 року. Перший напрямок — це далекобійні удари по нафтопереробній галузі та по інших стратегічно-важливих підприємствах. Особливо вражаючим була атака на Омський НПЗ, розташованому за 2500 км від України. При цьому зауважується, що це не межа: дрони Fire Point та ракет "Фламінго" можуть дістати вглиб Сибіру, де працюють інші важливі заводи. Другий напрямок — атаки мідлстрайк: вдалось ізолювати окупований Крим, якому відрізали логістику пального та інших ресурсів. У обох випадках росіяни побачили, що їхня система ППО не може впоратись з масою українських безпілотників, які щоночі бомбардують важливі об'єкти. Про те, що Путін поки не хоче спиняти війну говорять атаки балістики, яка полетіла на Київ у відповідь на удари по НПЗ. На думку експертів WSJ, диктатор ще не готовий до миру, продовжить ескалацію, до останньої миті буде діяти "божевільно", аж до моменту, коли прийме рішення спинитись.

"Якщо взяти до уваги стратегічну теорію ігор, Путін удає, що він божевільний і що він не зупиниться. Але в якийсь момент він зупиниться, тому що він раціональний гравець. Але щоб це сталося, Росія повинна відчути в п’ять-десять разів більше болю, ніж зараз", — навело WSJ оцінку директора Київської школи економіка Тимофія Милованова.

Медіа також опублікувало позицію російських експертів, які втекти з РФ. Наприклад, підприємець Михайло Ходорковський сказав, що Путін приймає рішення в останній момент, коли ситуацію "вже лайно": якщо такого рішення немає, то все ще не так погано. Водночас фахівці з палива та економіки уточнили, що надалі ситуація з пальним погіршуватиметься і від не потерпатимуть і військові ЗС РФ, і російські промислові виробники, і фермери. Крім того, Росія вперше зіштовхувалась з дивною ситуацією, коли довелось імпортувати бензин.

Удари по РФ та Путін — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удар по Омському НПЗ, який відбувся у липні 2026 року. На відео, які росіяни публікували у соцмережах, показали українські дрони FP-1, які пролетіли 2500 км і їм при цьому не завадила російська система ППО. Місцева влада згодом визнала влучання по нафтопереробному підприємству. Згідно з даними OSINTерів, БпЛА влучили по установці ЕЛОУ-АВТ-11, яка переробляла 8 млн тонн нафти на рік.

Тим часом у червні з'явилась нова заява Путіна щодо завершення війни. Російський диктатор повідомив, що готовий до миру лише у випадку капітуляції України та виконання усіх вимог, починаючи з пунктів так званої "Стамбульської угоди".

Нагадуємо, 7 липня медіа FT опублікувало чотири сценарії завершення війни та обрало сценарій, який є найбільш імовірним.