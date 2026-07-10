НПЗ на 2500 км и хаос с топливом: что станет "последней каплей", толкнувшей Путина к миру, — WSJ

Россияне ощутили нехватку топлива из-за серии ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, а атака на завод в Омске, расположенном в 2500 км, вызвала реакцию диктатора Путина, говорится в материале западного издания. Население России к настоящему моменту уже убедилось, что Кремль не справляется с управлением и не хочет заканчивать войну. Что должно произойти, чтобы Путин согласился хотя бы на прекращение огня?

Украина провела серию атак с использованием дронов на НПЗ в европейской части РФ, но чтобы оказать влияние на Путина, нужно наносить удары еще дальше — в Сибирь — и не с помощью дронов, а с помощью ракет "Фламинго", пишет The Wall Street Journal. Повреждения от дронов можно устранить в течение нескольких недель или месяцев, тогда как ракетный удар, как показал опыт Украины, наносит гораздо более серьезные разрушения. Учитывая это, причина нынешнего дефицита топлива в РФ — это скорее проблема неэффективного государственного управления, чем последствия воздушных атак, считают эксперты, которых процитировало издание. Путин дал указание высшим чиновникам урегулировать проблему и пока не склоняется к завершению войны. Чтобы заставить главу Кремля пойти на мир, РФ должно стать "в пять раз больнее", чем сейчас, подытожило WSJ.

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В статье описаны два направления ударов Украины, которые усилились весной-летом 2026 года. Первое направление — это дальнобойные удары по нефтеперерабатывающей отрасли и другим стратегически важным предприятиям. Особенно впечатляющей была атака на Омский НПЗ, расположенном в 2500 км от Украины. Отмечается, что это не предел: дроны Fire Point и ракеты "Фламинго" могут достичь глубины Сибири, где работают другие важные заводы. Второе направление — атаки средней дальности: удалось изолировать оккупированный Крым, которому перекрыли поставки топлива и других ресурсов. В обоих случаях россияне убедились, что их система ПВО не способна справиться с массой украинских беспилотников, которые каждую ночь бомбардируют важные объекты. О том, что Путин пока не хочет прекращать войну, свидетельствуют атаки баллистическими ракетами, которые полетели на Киев в ответ на удары по НПЗ. По мнению экспертов WSJ, диктатор еще не готов к миру, продолжит эскалацию и до последнего момента будет действовать "безумно", вплоть до того момента, когда примет решение остановиться.

"Если учесть стратегическую теорию игр, Путин притворяется, что он сумасшедший и что он не остановится. Но в какой-то момент он остановится, потому что он рациональный игрок. Но чтобы это произошло, Россия должна испытать в пять-десять раз больше боли, чем сейчас", — привела WSJ оценку директора Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

СМИ также опубликовали мнение российских экспертов, бежавших из РФ. Например, предприниматель Михаил Ходорковский заявил, что Путин принимает решения в последний момент, когда ситуация "уже в з***е": если такого решения нет, то все еще не так плохо. В то же время специалисты по топливу и экономике уточнили, что в дальнейшем ситуация с топливом будет ухудшаться, и от этого пострадают и военные ВС РФ, и российские промышленные производители, и фермеры. Кроме того, Россия впервые столкнулась со странной ситуацией, когда пришлось импортировать бензин.

Удары по РФ и Путину — подробности

Отметим, что Фокус писал об ударе по Омскому НПЗ, который произошел в июле 2026 года. На видео в соцсетях показали украинские дроны FP-1, которые пролетели 2500 км, и российская система ПВО им при этом не помешала. Местные власти позже признали попадание по нефтеперерабатывающему предприятию. Согласно данным OSINT-аналитиков, БПЛА поразили установку ЭЛОУ-АВТ-11, которая перерабатывала 8 млн тонн нефти в год.

Между тем в июне появилось новое заявление Путина о завершении войны. Российский диктатор заявил, что готов к миру только в случае капитуляции Украины и выполнения всех требований, начиная с пунктов так называемого "Стамбульского соглашения".

Напоминаем, что 7 июля издание FT опубликовало четыре сценария завершения войны и выбрало сценарий, который считается наиболее вероятным.