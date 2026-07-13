НБУ начал не только продавать, но и покупать валюту: что будет с курсом доллара

НБУ определил диапазон курса доллара. По прогнозу эксперта, нас ждет стабильный курс американской валюты — 44,6–45 грн.

Национальный банк Украины фактически определил диапазон, в котором готов удерживать курс доллара в ближайшее время. Регулятор не только продолжает продавать валюту для поддержки рынка, но и вторую неделю подряд выкупает её, не допуская чрезмерного укрепления гривны. Об этом в своём обзоре валютного рынка сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, события прошлой недели свидетельствуют о переходе валютного рынка к контролируемому боковому движению.

НБУ определил границы курса

Шевчишин отмечает, что после нескольких недель острого дефицита валюты ситуация на межбанковском рынке заметно улучшилась. Этому способствовал рост валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Відео дня

"Регулятор фактически обозначил оба предела курса: верхний — около 45 грн за доллар, а нижний — 44,5 грн. Возможны лишь незначительные колебания вокруг этих уровней", — считает эксперт.

В то же время он отметил, что Нацбанк уже вторую неделю подряд не только продает валюту, но и покупает её на межбанковском рынке, сдерживая чрезмерное укрепление гривны.

Курс доллара переходит в режим затишья Фото: Pixels

Дефицит валюты сократился

По оценкам эксперта, среднесуточный дефицит валюты на межбанковском рынке за неделю сократился почти на 38% — до 104 млн долларов.

В то же время валютные интервенции НБУ также сократились. За неделю регулятор продал 871,2 млн долларов, что стало первым показателем ниже 1 млрд долларов за последние пять недель.

"Спустя месяц, когда рынок фактически держался исключительно на интервенциях НБУ, продавцы валюты начали возвращаться. Агросезон дал о себе знать", — отметил Шевчишин.

Каким будет курс доллара на этой неделе

По мнению аналитика, в ближайшие недели резких колебаний ожидать не стоит.

Он прогнозирует, что наличный курс доллара будет колебаться в пределах 44,60–45,00 грн, а наличный курс евро — 51,00–51,50 грн, в зависимости от ситуации на мировых рынках.

Дискуссия вокруг тарифов "Укрзализныци" продолжится — повышение на 30 % с 1 августа станет горячей темой всего июля. Это дополнительный инфляционный риск для второго полугодия. Ормуз и новая волна противостояния между США и Ираном

Эксперт отмечает, что превышение курса доллара отметки в 45 грн станет сигналом об изменении ситуации только в том случае, если НБУ не будет вмешиваться в этот процесс.

Что будет влиять на валютный рынок

Шевчишин считает, что структурное давление на валютный рынок никуда не исчезло. Среди факторов риска он называет значительный рост импорта, рекордный дефицит кадров, возможное повышение тарифов "Укрзализныци", а также геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Ирана и Ормузского пролива.

В то же время, по его словам, поддержку гривны обеспечивают международная финансовая помощь, международные резервы НБУ, превышающие 51 млрд долларов, а также активное присутствие регулятора на валютном рынке.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал "очень мощный удар" по Ирану и похвастался предварительной бомбардировкой. А Тегеран объявил, что отныне Ормузский пролив закрыт для движения любых судов.