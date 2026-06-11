Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану и похвастался предыдущей бомбардировкой

После серии бомбардировок по иранским городам в ночь на 11 июня Тегеран объявил, что отныне Ормузский пролив перекрыт для движения любых судов.

Однако такие действия Ирана еще больше разозлили президента США Дональда Трампа, который разразился новыми угрозами в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома анонсировал продолжение атак.

"Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану (чьи ВМС, ВВС, РЛС, зенитная оборона и все другие формы обороны вместе с большей частью наступательных возможностей исчезли сегодня ночью)", — написал он.

Он пообещал, что в недалеком будущем США "захватят остров Харг и другие точки нефтяной инфраструктуры и возьмут под полный контроль их (Ирана) рынки нефти и газа" подобно тому, как это было сделано с Венесуэлой.

Відео дня

Трамп добавил, что это "прекрасно работает как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки" и традиционно поблагодарил всех "за внимание к этому вопросу".

8 июня американский вертолет Apache попал под удар средства поражения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива. Пилотов удалось спасти. Трамп пообещал ответ на действия КСИР, не уточнив, каким именно он будет, но уже в ночь на 10 июня армия США начала осуществлять бомбардировки по объектам Ирана.

Напомним, 7 июня, после двух месяцев паузы, Иран запустил баллистические ракеты на Израиль.

Также сообщалось, что американцы обстреляли танкер в Ормузском проливе, потому что он "следовал в Иран".