Американцы обстреляли танкер в Ормузском проливе, потому что он "следовал в Иран"

Судно MT Marivex под флагом Палау попало под санкции Министерства финансов США в декабре 2025 года, когда получило название Arihant. Перед тем, как попытаться обойти американскую блокаду, капитан трижды запрашивал разрешение на проход.

Танкер шел в территориальных водах Омана, когда его атаковал истребителем F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln. На борту возник пожар, но все 24 индийских члена экипажа судна смогли благополучно эвакуироваться при содействии властей Омана, сообщает Independent.

Американцы атаковали танкер

В Пентагоне заявили, что истребитель США открыл огонь по машинному и рулевому отсекам корабля, чтобы вывести его из строя после того, как экипаж не подчинился указаниям американских сил.

"Marivex больше не ходит в Иран", — добавило командование.

В результате аатки были повреждены спасательные шлюпки танкера, из-за чего экипаж не смог спастись без посторонней помощи.

Відео дня

На кадрах спасательной операции видно, как вертолет ВМС Омана поднимает экипаж с палубы корабля, в то время как в небо поднимается огромное облако дыма.

Министерство судоходства Индии подтвердило, что на борту танкера находились 24 индийских члена экипажа. В министерстве сообщили о пожаре на судне, не комментируя его причину, и заявили, что все члены экипажа были благополучно эвакуированы.

Экипаж танкера пришлось эвакуировать с вертолетов

Судно MT Marivex попало под санкции Министерства финансов США в декабре 2025 года. Как тогда заявили в Вашингтоне, это было одно из 29 судов, участвовавших в торговле иранской нефтехимической продукцией, и с июля того же года оно перевезло сотни тысяч баррелей иранского мазута и битума в Персидском заливе.

Неназванный индийский чиновник сообщил, что танкер трижды пытался пройти через блокаду, но каждый раз получал отказ от ВМС США. Он был атакован во время четвертой попытки прорваться.

Удар по судну Marivex стал седьмым ударом американских военных по торговым судам с момента начала блокады иранских портов в апреле. Ранее Иран ограничил судоходство через Ормузский пролив, важный мировой нефтеперерабатывающий маршрут, после того как США и Израиль начали войну, которую назвали операция "Эпическая ярость".

Напомним, тем временем журналисты подсчитали, что Дональд Трамп уже 37 раз заявлял, что Иран "готов" заключить сделку. Но сделку так и не заключили и война продолжается, как и блокада Ормузского пролива.

А Иран объявил о начале военной операции против Израиля после того, как Тегеран и Иерусалим обменялись ракетными ударами.