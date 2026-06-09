Трамп уже 37 раз заявлял, что Иран "готов заключить сделку", но война все еще продолжается

Прошло более двух месяцев с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, заявив тогда, что обе стороны близки к соглашению. Но Ормузский пролив все еще закрыт и в Тегеране не делают шагов к какой-либо сделке.

7 апреля президент США заявил в социальных сетях, что они "продвинулись очень далеко", но для "завершения и заключения соглашения потребуется две недели". В заключение он сказал: "Для меня большая честь, что эта долгосрочная проблема близится к разрешению". Но разрешения не случилось, и с той поры Дональд Трамп в течение двух месяцев продолжал намекать, что сделка вот-вот состоится. Включая период до прекращения огня, он делал это как минимум 37 раз, посчитал CNN.

По мнению Трампа Иран уже 37 раз был готов заключить сделку

Дональд Трамп заявлял в социальных сетях, публичных выступлениях и телефонных разговорах со СМИ, что сделка близка или что Иран отчаянно стремится ее заключить.

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Нет никаких признаков того, что это утверждение сегодня более актуально, чем 7 апреля. Но Трамп продолжает это повторять.

Это началось 23 марта, менее чем через месяц после начала войны, или как ее назвали в США – операции "Эпическая ярость". Трамп рассказывал репортерам возле президентского самолета о предполагаемых мирных переговорах и упомянул "основные пункты соглашения, я бы сказал, — почти все пункты соглашения". Иран в этот момент отрицал, что переговоры ведуться.

На следующий день он начал повторять, что Иран "отчаянно пытается заключить сделку".

"Думаю, мы положим этому конец", — добавил Трамп.

К 25 марта стало ясно, что Иран "очень хочет заключить сделку". 26 марта на заседании кабинета министров Иран "умолял о заключении сделки".

29 марта, во время беседы с журналистами на борту президентского самолета, Трампа спросили, ожидает ли он заключения сделки в течение следующей недели, на что он ответил: "Да, я вижу возможность заключения сделки в Иране".

На этом этапе прогнозы Трампа стали более настойчивыми. 6 апреля он заявил, что они были "очень близки к сделке", прежде чем произошла задержка.

На следующий день он объявил о прекращении огня, которое первоначально должно было продлиться две недели, пока обе стороны будут согласовывать соглашение.

Неделю спустя, 15 апреля, он заявил телеканалу Fox Business: "Думаю, все почти закончилось, я считаю, что все очень близко к завершению".

"Посмотрим, что будет. Думаю, они очень хотят заключить сделку", — добавил он.

В последующие несколько дней Трамп практически гарантировал, что все кончено:

"Ситуация выглядит очень многообещающей, и мы собираемся заключить сделку с Ираном, и это будет выгодная сделка", — заявил он журналистам 16 апреля.

К 17 апреля президент США в трех отдельных выступлениях заявил, что Иран "со всем согласился", и он думает, что "мы заключим сделку в ближайшие день-два" и " не думает, что есть существенные разногласия".

А 20 апреля в публикации на сайте Truth Social Трамп предсказал: "Все это произойдет, причем довольно быстро!"

Несмотря на то, что это не сработало, Иран 30 апреля по-прежнему "очень хотел заключить сделку". 1 мая Трамп снова заявил про сделку, а потом воздерживался от прогнозов до 18 мая, когда объявил, что откладывает военные удары на "два или три дня" по просьбе стран Ближнего Востока, "потому что они считают, что очень близки к заключению сделки".

"Мы очень быстро положим конец этой войне", — заявил Трамп 19 мая на пикнике для членов Конгресса.

Трамп постоянно говорит о сделке с Ираном

28 мая в интервью своей невестке Ларе Трамп он заявил, что сделка "близка к очень выгодной". Через пару дней он снова заговорил о сделке, но обвинил Иран и Израиль в том, что они ставят ее под угрозу. Только изданию Axios президент США минимум три раза говорил о скором заключении сделки. И вот, 8 июня Дональд Трамп во время телемитинга в поддержку сенатора Линдси Грэма снова предсказал "полную победу" в течение следующих двух недель.

"Сейчас мы ведем переговоры; они хотят заключить очень выгодную сделку", — сказал Трамп.

Затем он добавил: "Они готовы отдать нам все".

Напомним, тем временем Иран объявил о начале военной операции против Израиля после того, как Тегеран и Иерусалим обменялись ракетными ударами.

А президент США Дональд Трамп назвал ведущую NBC Кристен Уэлкер "мошенницей" и "тупой". А потом прервал интервью и покинул место съемки.