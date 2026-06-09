Трамп уже 37 разів заявляв, що Іран "готовий укласти угоду", але війна все ще триває

Минуло понад два місяці відтоді, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном, заявивши тоді, що обидві сторони близькі до угоди. Але Ормузька протока все ще закрита і в Тегерані не роблять кроків до будь-якої угоди.

7 квітня президент США заявив у соціальних мережах, що вони "просунулися дуже далеко", але для "завершення й укладення угоди знадобиться два тижні". На закінчення він сказав: "Для мене велика честь, що ця довгострокова проблема наближається до вирішення". Але розв'язання не сталося, і відтоді Дональд Трамп протягом двох місяців продовжував натякати, що угода ось-ось відбудеться. Включаючи період до припинення вогню, він робив це щонайменше 37 разів, порахував CNN.

На думку Трампа Іран уже 37 разів був готовий укласти угоду

Дональд Трамп заявляв у соціальних мережах, публічних виступах і телефонних розмовах зі ЗМІ, що угода близька або що Іран відчайдушно прагне її укласти.

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Немає жодних ознак того, що це твердження сьогодні більш актуальне, ніж 7 квітня. Але Трамп продовжує це повторювати.

Це почалося 23 березня, менш ніж через місяць після початку війни, або як її назвали у США — операції "Епічна лють". Трамп розповідав репортерам біля президентського літака про ймовірні мирні переговори і згадав "основні пункти угоди, я б сказав, — майже всі пункти угоди". Іран у цей момент заперечував, що переговори ведуться.

Наступного дня він почав повторювати, що Іран "відчайдушно намагається укласти угоду".

"Думаю, ми покладемо цьому край", — додав Трамп.

До 25 березня стало зрозуміло, що Іран "дуже хоче укласти угоду". 26 березня на засіданні кабінету міністрів Іран "благав про укладення угоди".

29 березня, під час бесіди з журналістами на борту президентського літака, Трампа запитали, чи очікує він укладення угоди протягом наступного тижня, на що він відповів: "Так, я бачу можливість укладення угоди в Ірані".

На цьому етапі прогнози Трампа стали більш наполегливими. 6 квітня він заявив, що вони були "дуже близькі до угоди", перш ніж сталася затримка.

Наступного дня він оголосив про припинення вогню, яке спочатку мало тривати два тижні, поки обидві сторони узгоджуватимуть угоду.

Через тиждень, 15 квітня, він заявив телеканалу Fox Business: "Думаю, все майже закінчилося, я вважаю, що все дуже близько до завершення".

"Подивимося, що буде. Думаю, вони дуже хочуть укласти угоду", — додав він.

У наступні кілька днів Трамп практично гарантував, що все скінчено:

"Ситуація виглядає дуже багатообіцяючою, і ми збираємося укласти угоду з Іраном, і це буде вигідна угода", — заявив він журналістам 16 квітня.

До 17 квітня президент США у трьох окремих виступах заявив, що Іран "з усім погодився", і він думає, що "ми укладемо угоду найближчими днями-двома", і "не думає, що є суттєві розбіжності".

А 20 квітня в публікації на сайті Truth Social Трамп передбачив: "Все це станеться, причому досить швидко!"

Незважаючи на те, що це не спрацювало, Іран 30 квітня, як і раніше, "дуже хотів укласти угоду". 1 травня Трамп знову заявив про угоду, а потім утримувався від прогнозів до 18 травня, коли оголосив, що відкладає військові удари на "два або три дні" на прохання країн Близького Сходу, "тому що вони вважають, що дуже близькі до укладення угоди".

"Ми дуже швидко покладемо край цій війні", — заявив Трамп 19 травня на пікніку для членів Конгресу.

Трамп постійно говорить про угоду з Іраном

28 травня в інтерв'ю своїй невістці Ларі Трамп він заявив, що угода "близька до дуже вигідної". Через кілька днів він знову заговорив про угоду, але звинуватив Іран та Ізраїль у тому, що вони ставлять її під загрозу. Тільки виданню Axios президент США щонайменше тричі говорив про швидке укладення угоди. І ось, 8 червня Дональд Трамп під час телемітингу на підтримку сенатора Ліндсі Грема знову передбачив "повну перемогу" протягом наступних двох тижнів.

"Зараз ми ведемо переговори; вони хочуть укласти дуже вигідну угоду", — сказав Трамп.

Потім він додав: "Вони готові віддати нам усе".

Нагадаємо, тим часом Іран оголосив про початок військової операції проти Ізраїлю після того, як Тегеран і Єрусалим обмінялися ракетними ударами.

А президент США Дональд Трамп назвав ведучу NBC Крістен Велкер "шахрайкою" і "тупою". А потім перервав інтерв'ю і покинув місце зйомки.