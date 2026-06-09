Американці обстріляли танкер в Ормузькій протоці, тому що він "прямував до Ірану"

Судно MT Marivex під прапором Палау потрапило під санкції Міністерства фінансів США в грудні 2025 року, коли отримало назву Arihant. Перед тим, як спробувати обійти американську блокаду, капітан тричі запитував дозвіл на прохід.

Танкер йшов у територіальних водах Оману, коли його атакував винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS Abraham Lincoln. На борту виникла пожежа, але всі 24 індійських члени екіпажу судна змогли благополучно евакуюватися за сприяння влади Оману, повідомляє Independent.

Американці атакували танкер

У Пентагоні заявили, що винищувач США відкрив вогонь по машинному і рульовому відсіках корабля, щоб вивести його з ладу після того, як екіпаж не підкорився вказівкам американських сил.

"Marivex більше не ходить в Іран", — додало командування.

Унаслідок аатки було пошкоджено рятувальні шлюпки танкера, через що екіпаж не зміг врятуватися без сторонньої допомоги.

Відео дня

На кадрах рятувальної операції видно, як гелікоптер ВМС Оману піднімає екіпаж із палуби корабля, тоді як у небо здіймається величезна хмара диму.

Міністерство судноплавства Індії підтвердило, що на борту танкера перебували 24 індійські члени екіпажу. У міністерстві повідомили про пожежу на судні, не коментуючи її причину, і заявили, що всі члени екіпажу були благополучно евакуйовані.

Екіпаж танкера довелося евакуювати з вертольотів

Судно MT Marivex потрапило під санкції Міністерства фінансів США в грудні 2025 року. Як тоді заявили у Вашингтоні, це було одне з 29 суден, які брали участь у торгівлі іранською нафтохімічною продукцією, і від липня того ж року воно перевезло сотні тисяч барелів іранського мазуту і бітуму в Перській затоці.

Неназваний індійський чиновник повідомив, що танкер тричі намагався пройти через блокаду, але щоразу отримував відмову від ВМС США. Його атакували під час четвертої спроби прорватися.

Удар по судну Marivex став сьомим ударом американських військових по торгових суднах з моменту початку блокади іранських портів у квітні. Раніше Іран обмежив судноплавство через Ормузьку протоку, важливий світовий нафтопереробний маршрут, після того, як США та Ізраїль почали війну, яку назвали операція "Епічна лють".

Нагадаємо, тим часом журналісти підрахували, що Дональд Трамп уже 37 разів заявляв, що Іран "готовий" укласти угоду. Але угоду так і не уклали і війна триває, як і блокада Ормузької протоки.

А Іран оголосив про початок військової операції проти Ізраїлю після того, як Тегеран і Єрусалим обмінялися ракетними ударами.