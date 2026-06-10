США начали бомбить Иран в ответ на сбитие вертолета Apache

В ночь на 10 июня армия США начала осуществлять бомбардировки по объектам Ирана в ответ за сбивание американского вертолета Apache.

Атака стала "пропорциональным ответом" на безосновательную агрессию со стороны Ирана. Об этом сообщили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Сегодня в 17:00 по восточноамериканскому времени войска Центрального командования США (CENTCOM) по приказу Верховного главнокомандующего начали серию ударов в порядке самообороны против Ирана в ответ на вчерашнее сбитие вертолета Apache армии США. Эта операция является пропорциональным ответом на безосновательную агрессию со стороны Ирана", — говорится в сообщении.

В то же время подробностей о том, какие именно объекты были атакованы, в CENTCOM не предоставили.

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Между тем иранское информационное агентство Fars сообщило о серии взрывов в некоторых районах провинции Хормозган. Взрывы в частности были слышны в восточных районах провинции Хормозган, в частности в городах Кухестак, Сирик и Минаб.

"Источник и точное место этих взрывов пока неизвестны, но местные источники также сообщают об активности средств противовоздушной обороны в некоторых районах провинции", — говорится в сообщении агентства.

Другое иранское медиа Tasmin сообщало, что Тегеран "непременно ответит" на агрессию США, которая осуществляется "под предлогом инцидента с вертолетом Apache, писало Clash Report.

Стоит заметить, что за несколько часов до совершения этой атаки президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в Truth Social, что Америка "обязательно ответит" на нападение на их вертолет.

Напомним, 9 июня издание Independent сообщало, что США обстреляли танкер в Ормузском проливе из-за того, что он "направлялся в Иран".

7 июня, после двух месяцев паузы, Иран запустил баллистические ракеты на Израиль.