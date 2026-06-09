Иранский "Шахед" сбил ударный Apache США в Ормузском проливе: какова реакция Трампа

Армия Соединенных Штатов Америки потеряла ударный вертолет Apache в районе Ормузского пролива, сообщило Центральное командование CENTCOM. Через пол дня появилась реакция президента США Дональда Трампа, который подтвердил инцидент. Что произошло в небе над Ормузским проливом и какие детали потери вертолета и спасения экипажа?

Американский вертолет Apache попал под удар средства поражения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), говорится в материале медиа CNN. В первых сообщениях армия США заявила, что вертолет "разбился во время патрулирования" и ни словом не упомянула о возможной причастности иранского оружия. После этого источники медиа сообщили, что Иран атаковал Apache дроном-камикадзе "Шахед".

CNN собрало информацию об инциденте с американским вертолетом в Ормузском проливе. Выяснилось, что первое подтверждение публикациям в сети поступило от издания The New York Times. Журналисты написали, что двое членов экипажа упали в воду и командование провело спецоперацию по спасению. Далее вышло заявление CENTCOM с деталями инцидента. Американское командование сообщило, что событие произошло у берегов Омана в 7:33 по восточному времени 8 июня. AH-64 Apache разбился, и после этого провели спасательную операцию. Экипаж спасли в течение двух часов и для этого использовали морской беспилотник.

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"Солдаты были безопасно спасены примерно в течение двух часов, и их состояние стабильное. Причина инцидента расследуется", — говорится в сообщении.

CENTCOM также уточнил, что операцию провели совместно с 82-й воздушно-десантной дивизией и при поддержке подразделений ВВС и ВМС, включая Оперативную группу 59 5-го флота США.

Война в Иране — реакция CENTCOM на потерю вертолета в Ормузском проливе, 9 июня Фото: Скриншот

В 19:38 9 июня (по Киеву) появилась реакция Дональда Трампа на инцидент в Ормузском проливе. Президент США написал в соцсети Truth Social, что его проинформировали о событиях и заверил, что будет ответ.

"Соединенные Штаты должны обязательно ответить на это нападение", — подытожил Трамп, не уточнив, каким же будет ответ.

Война в Иране — реакция Трампа на потерю вертолета в Ормузском проливе, 9 июня Фото: Скриншот

Заметим, в российско-украинской войне официально не сообщали о случаях, когда российский "Шахед" целенаправленно бил по самолетам или вертолетам ВСУ, которые находились в воздухе. В то же время военные публиковали кадры попаданий украинских FPV по российским вертолетам, а Воздушные силы информировали об использовании вертолетов в системе ПВО: они охотились за дронами-камикадзе ВС РФ.

AH-64 Apache — боевой вертолет армии США, который способен лететь на скорости до 300 км/ч и стоит 50-60 млн долл. Дрон-камикадзе Shahed — средство поражения Ирана, стоящее около 50-100 тыс. долл. и летящее со скоростью от 200 км/ч. Сравнение стоимости военной техники показывает, что пораженная цель в 600 раз дороже оружия, которым по ней попали.

Война в Иране — детали

CNN привело данные о потерях авиации армии США на войне в Иране. Согласно данным аналитиков, в течение трех месяцев из-за ударов КСИР и случайных инцидентов разбились или получили повреждения восемь единиц техники.

Отметим, в ночь на 8 июня войска Корпуса стражей исламской революции провели массированный обстрел Израиля. После этого появилось заявление властей Израиля, которые сообщили, что нанесут ответный удар. На ситуацию отреагировал Дональд Трамп, который предложил не обмениваться дальнейшими ударами, а продолжить переговоры.

Напоминаем, Фокус писал о самолетах-заправщиках армии США, потерянных во время войны в Иране. Кроме того, в мае американцы потеряли истребитель и провели миллиардную спецоперацию, чтобы спасти пилотов с иранской территории.