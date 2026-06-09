Іранський "Шахед" збив ударний Apache США в Ормузькій протоці: яка реакція Трампа

Армія Сполучених Штатів Америки втратила ударний вертоліт Apache у районі Ормузької протоки, повідомило Центральне командування CENTCOM. Через пів доби з'явилась реакція президента США Дональда Трампа, який підтвердив інцидент. Що сталось у небі над Ормузькою протокою та які відомі деталі втрати вертольота й порятунку екіпажу?

Американський вертоліт Apache потрапив під удар засобу ураження Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), ідеться у матеріалі медіа CNN. У перших повідомленнях армія США заявила, що вертоліт "розбився під час патрулювання" і ні словом не згадали про можливу причетність іранської зброї. Після цього джерела медіа повідомили, що Іран атакував Apache дроном-камікадзе "Шахед".

CNN зібрало інформацію про інцидент з американським вертольотом в Ормузькій протоці. З'ясувалось, що перше підтвердження публікаціям у мережі надійшло від видання The New York Times. Журналісти написали, що двоє членів екіпажу упали у воду і командування провело спецоперацію з порятунку. Далі вийшла заява CENTCOM з деталями інциденту. Американське командування повідомило, що подія сталась біля берегів Оману о 7:33 за східним часом 8 червня. AH-64 Apache розбився і після цього провели рятувальну операцію. Екіпаж врятували протягом двох годин і для цього використали морський безпілотник.

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"Солдатів було безпечно врятовано приблизно протягом двох годин, і їх стан стабільний. Причина інциденту розслідується", — ідеться у дописі.

CENTCOM також уточнив, що операцію провели спільно з 82-ю повітряно-десантною дивізією та за підтримки підрозділів ВПС та ВМС, включаючи Оперативну групу 59 5-го флоту США.

Війна в Ірані — реакція CENTCOM на втрату вертольота в Ормузькій протоці, 9 червня Фото: Скриншот

О 19:38 9 червня (за Києвом) з'явилась реакція Дональда Трампа на інцидент в Ормузькій протоці. Президент США написав у соцмережі Truth Social, що його проінформували про події та запевнив, що буде відповідь.

"Сполучені Штати повинні обов'язково відповісти на цей напад", — підсумував Трамп, не уточнивши, якою ж буде відповідь.

Війна в Ірані — реакція Трампа на втрату вертольота в Ормузькій протоці, 9 червня Фото: Скриншот

Зауважимо, у російсько-українській війні офіційно не повідомляли про випадки, коли російський "Шахед" цілеспрямовано бив по літаках чи вертольотах ЗСУ, які перебували у повітрі. Водночас військові публікували кадри влучань українських FPV по російських вертольотах, а Повітряні сили інформували про використання вертольотів у системі ППО: вони полювали за дронами-камікадзе ЗС РФ.

AH-64 Apache — бойовий вертоліт армії США, який здатний летіти на швидкості до 300 км/год та коштує 50-60 млн дол. Дрон-камікадзе Shahed — засіб ураження Ірану, який може коштувати 50-100 тис. дол. та летіти зі швидкістю від 200 км/год. Порівняння вартості військової техніки показує, що уражена ціль у 600 разів дорожча за зброю, якою по ній влучили.

Війна в Ірані — деталі

CNN навело дані про втрати авіації армії США на війні в Ірані. Згідно з даними аналітиків, протягом трьох місяців через удари КВІР та випадкові інциденти розбились чи отримали пошкодження вісім одиниць техніки.

Зазначимо, в ніч на 8 червня війська Корпусу вартових ісламської революції провели масований обстріл Ізраїлю. Після цього з'явилась заява влади Ізраїлю, які повідомили, що завдадуть удару у відповідь. На ситуацію відреагував Дональд Трамп, який запропонував не обмінюватись подальшими ударами, а продовжити переговори.

Нагадуємо, Фокус писав про літаки-заправники армії США, втрачені під час війни в Ірані. Крім того, у травні американці втратили винищувач і провели мільярдну спецоперацію, щоб врятувати пілотів з іранської території.