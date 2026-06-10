США почали бомбардувати Іран у відповідь на збиття гелікоптера Apache

У ніч на 10 червня армія США почала здійснювати бомбардування по об'єктах Ірану у відповідь за збиття американського гелікоптера Apache.

Атака стала "пропорційною відповіддю" на безпідставну агресію з боку Ірану. Про це повідомили на сторінці Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Сьогодні о 17:00 за східноамериканським часом війська Центрального командування США (CENTCOM) за наказом Верховного головнокомандувача розпочали серію ударів у порядку самооборони проти Ірану у відповідь на вчорашнє збиття гвинтокрила Apache армії США. Ця операція є пропорційною відповіддю на безпідставну агресію з боку Ірану", — йдеться у повідомленні.

Водночас подробиць про те, які саме об'єкти було атаковано, у CENTCOM не надали.

Тим часом іранське інформаційне агентство Fars повідомило про серію вибухів у деяких районах провінції Хормозган. Вибухи зокрема було чутно у східних районах провінції Хормозган, зокрема в містах Кухестак, Сірік та Мінаб.

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"Джерело та точне місце цих вибухів поки що невідомі, але місцеві джерела також повідомляють про активність засобів протиповітряної оборони в деяких районах провінції", — йдеться у повідомленні агентства.

Інше іранське медіа Tasmin повідомляло, що Тегеран "неодмінно відповість" на агресію США, яка здійснюється "під приводом інциденту з вертольотом Apache, писало Clash Report.

Варто зауважити, що за кілька годин до здійснення цієї атаки президент США Дональд Трамп оголосив на своїй сторінці у Truth Social, що Америка "обов'язково відповість" на напад на їхній гвинтокрил.

Нагадаємо, 9 червня видання Independent повідомляло, що США обстріляли танкер в Ормузькій протоці через те, що він "прямував до Ірану".

7 червня, після двох місяців паузи, Іран запустив балістичні ракети на Ізраїль.