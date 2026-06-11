Трамп анонсував "дуже потужний удар" по Ірану та похвалився попереднім бомбардуванням

Після серії бомбардувань іранських міст у ніч на 11 червня Тегеран оголосив, що відтепер Ормузька протока закрита для руху будь-яких суден.

Однак такі дії Ірану ще більше розлютили президента США Дональда Трампа, який виступив із новими погрозами у своїй соціальній мережі Truth Social.

Глава Білого дому оголосив про продовження атак.

"Сполучені Штати завдадуть дуже потужного удару по Ірану (чиї ВМС, ВПС, РЛС, зенітна оборона та всі інші види оборони разом із більшістю наступальних можливостей зникли сьогодні вночі)", — написав він.

Він пообіцяв, що в недалекому майбутньому США "захоплять острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури і візьмуть під повний контроль їхні (Ірану) ринки нафти та газу", подібно до того, як це було зроблено з Венесуелою.

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Трамп додав, що це "чудово працює як для Венесуели, так і для Сполучених Штатів Америки", і, як завжди, подякував усім "за увагу до цього питання".

8 червня американський вертоліт Apache потрапив під обстріл з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у районі Ормузької протоки. Пілотів вдалося врятувати. Трамп пообіцяв відповісти на дії КСІР, не уточнивши, якою саме буде ця відповідь, але вже в ніч на 10 червня армія США почала бомбардувати об’єкти в Ірані.

Нагадаємо, 7 червня, після двомісячної перерви, Іран запустив балістичні ракети в бік Ізраїлю.

Також повідомлялося, що американці обстріляли танкер в Ормузькій протоці, оскільки він "прямував до Ірану".