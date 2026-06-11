После бомбардировки США: Иран полностью перекрыл Ормузский пролив

После серии бомбардировок по иранским городам в ночь на 11 июня Тегеран объявил, что отныне Ормузский пролив перекрыт для движения любых судов.

Иран закрыл Ормузскую протоку для любых типов судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на заявление Вооруженных сил Ирана местным СМИ.

"С этой же минуты, из-за нестабильности в регионе, Ормузский пролив объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда", — заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В то же время Тегеран предупредил, что любое судно, которое будет пытаться пройти через Ормузский пролив, будет считаться для иранских военных мишенью и будет атаковано.

Также в Иране предупредили, что вооруженные силы Ирана дадут "решительный ответ" на любую агрессию и нападения со стороны Соединенных Штатов. Некоторые официальные чиновники в Тегеране объявили о готовности урегулировать противостояние военным путем. КСИР признает приближение к Ормузскому проливу "за сотрудничество с врагом".

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На странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) впоследствии сообщили, что сегодня ночью торговые суда продолжают проходить через Ормузский пролив в обоих направлениях.

В CENTCOM опровергли перекрытие Ормузского пролива

В то же время, как пишет CNN со ссылкой на данные JPMorgan, критически важный водный путь был перекрыт в течение месяцев из-за войны, а видимое движение транспорта через пролив оценивается лишь в 15% от довоенного уровня.

Ранее Иран уже угрожал атаковать любое судно, которое будет проходить через пролив без разрешения КСИР. Также Тегеран ввел новые правила для судов, стремящихся пройти через Ормуз.

Стоит отметить, что перекрытию пролива предшествовали бомбардировки США ряда объектов Ирана. В ночь на 11 июня взрывы прогремели в иранских Бандар-Аббасе, Сирике, а в западной части Тегерана была слышна работа ПВО. В то же время иранские СМИ заявили о якобы столкновении сил в море.

Накануне США бомбили Иран в ответ за сбивание американского вертолета Apache.