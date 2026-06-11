Після бомбардування США: Іран повністю перекрив Ормузьку протоку

Після серії бомбардувань по іранських містах у ніч на 11 червня Тегеран оголосив, що відтепер Ормузька протока перекрита для руху будь-яких суден.

Іран закрив Ормузьку для будь-яких типів суден, включаючи нафтові танкери та комерційні судна. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на заяву Збройних сил Ірану місцевим ЗМІ.

"З цієї ж хвилини, через нестабільність у регіоні, Ормузька протока оголошується закритою для всіх суден, включаючи нафтові танкери та комерційні судна", — заявив Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Водночас Тегеран попередив, що будь-яке судно, яке намагатиметься пройти через Ормузьку протоку, буде вважатися для іранських військових мішенню і буде атакованим.

Також в Ірані попередили, що збройні сили Ірану дадуть "рішучу відповідь" на будь-яку агресію та напади з боку Сполучених Штатів. Деякі офіційні посадовці в Тегерані оголосили про готовність врегулювати протистояння військовим шляхом. КВІР визнає наближення до Ормузької протоки "за співпрацю з ворогом".

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На сторінці Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) згодом повідомили, що сьогодні вночі торгові судна продовжують проходити через Ормузьку протоку в обох напрямках.

У CENTCOM спростували перекриття Ормузької протоки

Водночас, як пише CNN з посиланням на дані JPMorgan, критично важливий водний шлях був перекритий протягом місяців через війну, а видимий рух транспорту через протоку оцінюється лише в 15% від довоєнного рівня.

Раніше Іран вже погрожував атакувати будь-яке судно, яке проходитиме через протоку без дозволу КВІР. Також Тегеран запровадив нові правила для суден, які прагнуть пройти через Ормуз.

Варто зазначити, що перекриттю протоки передували бомбардування США низки об'єктів Ірану. У ніч на 11 червня вибухи прогриміли в іранських Бандар-Аббасі, Сіріку, а у західній частині Тегерана було чутно роботу ППО. Водночас іранські ЗМІ заявили про нібито зіткнення сил у морі.

Напередодні США бомбардували Іран у відповідь за збиття американського гелікоптера Apache.