Американські війська почали бомбардування Ірану: іранські ЗМІ заявили про зіткнення сил у морі

У ніч на 11 червня американські військові почали бомбардування міст Ірану. На тлі атаки вибухи прогриміли в іранських містах Бандар-Аббасі, Сіріку, а у західній частині Тегерана чутно роботу ППО.

Така атака стала відповіддю на "безпідставну та триваючу агресію з боку Ірану". Про це повідомили на сторінці Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"Сьогодні о 17:15 за східноамериканським часом сили Центрального командування США за вказівкою Верховного головнокомандувача розпочали нанесення додаткових ударів у порядку самооборони по низці цілей на території Ірану", — йдеться у повідомленні.

Раніше в середу президент Дональд Трамп заявив, що США завдадуть додаткової хвилі ударів, оскільки угода з Іраном залишається недосяжною.

Водночас подробиць про те, які саме об'єкти було атаковано, у CENTCOM не надали.

Відео дня

Іранські ЗМІ повідомили, що вибухи на тлі бомбардування прогриміли у Бандар-Аббасі, Сіріку, а у західному районі Тегерану було чутно роботу сил ППО. CNN пише, що вибухи було чутно зокрема у районі поблизу Ормузької протоки.

За даними видання The Wall Street Journal, американські військові здійснили атаку по об'єктах протиповітряної оборони та радарах поблизу Ормузької протоки.

В Ірані повідомили про зіткнення сил у морі

Тим часом іранське пропагандистське видання Mehr повідомило про те, що між силами США та Ірану сталося зіткнення у морі — у Персидській затоці.

"Зіткнення між іранськими та американськими силами відбулися також на морі", — йдеться у повідомленні медіа.

З боку США цю інформацію поки не коментували. Офіційний Тегеран також не озвучував подробиць.

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Нагадаємо, що США бомбардують Іран вже другу ніч поспіль. Уночі 10 червня американські військові почали повітряні атаки через збиття Іраном американського гелікоптера Apache.

Варто нагадати, що 8 червня Ізраїль атакував Іран у відповідь на попередній обстріл.