Американские войска начали бомбардировку Ирана: иранские СМИ заявили о столкновении сил в море

В ночь на 11 июня американские военные начали бомбардировку городов Ирана. На фоне атаки взрывы прогремели в иранских городах Бандар-Аббасе, Сирике, а в западной части Тегерана слышна работа ПВО.

Такая атака стала ответом на "безосновательную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана". Об этом сообщили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Сегодня в 17:15 по восточноамериканскому времени силы Центрального командования США по указанию Верховного главнокомандующего начали нанесение дополнительных ударов в порядке самообороны по ряду целей на территории Ирана", — говорится в сообщении.

Ранее в среду президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут дополнительную волну ударов, поскольку сделка с Ираном остается недостижимой.

В то же время подробностей о том, какие именно объекты были атакованы, в CENTCOM не предоставили.

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Иранские СМИ сообщили, что взрывы на фоне бомбардировки прогремели в Бандар-Аббасе, Сирике, а в западном районе Тегерана было слышно работу сил ПВО. CNN пишет, что взрывы были слышны в частности в районе вблизи Ормузского пролива.

По данным издания The Wall Street Journal, американские военные совершили атаку по объектам противовоздушной обороны и радарам вблизи Ормузского пролива.

В Иране сообщили о столкновении сил в море

Тем временем иранское пропагандистское издание Mehr сообщило о том, что между силами США и Ирана произошло столкновение в море — в Персидском заливе.

"Столкновения между иранскими и американскими силами произошли также на море", — говорится в сообщении медиа.

Со стороны США эту информацию пока не комментировали. Официальный Тегеран также не озвучивал подробностей.

Новость дополняется...

Напомним, что США бомбардируют Иран уже вторую ночь подряд. Ночью 10 июня американские военные начали воздушные атаки из-за сбития Ираном американского вертолета Apache.

Стоит напомнить, что 8 июня Израиль атаковал Иран в ответ на предыдущий обстрел.