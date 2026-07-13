НБУ почав не лише продавати, а й купувати валюту: що буде з курсом долара

НБУ показав межі курсу долара. За прогнозом експерта, на нас чекає стабільний курс американської валюти — 44,6-45 грн.

Національний банк України фактично окреслив діапазон, у якому готовий утримувати курс долара найближчим часом. Регулятор не лише продовжує продавати валюту для підтримки ринку, а й другий тиждень поспіль викуповує її, не допускаючи надмірного зміцнення гривні. Про це у своєму огляді валютного ринку повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, події минулого тижня свідчать про перехід валютного ринку до контрольованого бокового руху.

НБУ показав межі курсу

Шевчишин зазначає, що після кількох тижнів високого дефіциту валюти ситуація на міжбанківському ринку помітно покращилася. Цьому сприяло зростання валютної виручки від аграрного експорту.

Відео дня

"Регулятор фактично продемонстрував обидві межі курсу: верхню — близько 45 грн за долар, а нижню — 44,5 грн. Можливі лише незначні коливання навколо цих рівнів", — вважає експерт.

Водночас він звернув увагу, що Нацбанк уже другий тиждень поспіль не лише продає валюту, а й купує її на міжбанку, стримуючи надмірне зміцнення гривні.

Курс долара переходить у режим штилю Фото: Pixels

Дефіцит валюти скоротився

За оцінками експерта, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанківському ринку протягом тижня зменшився майже на 38% — до 104 млн доларів.

Водночас валютні інтервенції НБУ також скоротилися. За тиждень регулятор продав 871,2 млн доларів, що стало першим показником нижче 1 млрд доларів за останні п'ять тижнів.

"Після місяця, коли ринок фактично тримався лише на інтервенціях НБУ, продавці валюти почали повертатися. Агросезон дав про себе знати", — зазначив Шевчишин.

Яким буде курс долара на тиждень

На думку аналітика, найближчими тижнями різких коливань чекати не варто.

Він прогнозує, що готівковий долар перебуватиме в межах 44,60–45,00 грн, а готівковий євро — 51,00–51,50 грн, залежно від ситуації на світових ринках.

Продовжиться дискусія навколо тарифів Укрзалізниці — підвищення з 1 серпня на 30% буде гарячою темою всього липня. Це додатковий інфляційний ризик для другого півріччя. Ормуз й нова хвиля протистояння США-Іран

Експерт наголошує, що вихід долара за межі 45 грн стане сигналом зміни ситуації лише у випадку, якщо НБУ не втручатиметься в цей процес.

Що впливатиме на валютний ринок

Шевчишин вважає, що структурний тиск на валютний ринок нікуди не зник. Серед факторів ризику він називає значне зростання імпорту, рекордний дефіцит кадрів, можливе підвищення тарифів "Укрзалізниці", а також геополітичні ризики, пов'язані з ситуацією навколо Ірану та Ормузької протоки.

Водночас підтримку гривні, за його словами, забезпечують міжнародна фінансова допомога, міжнародні резерви НБУ, які перевищують 51 млрд доларів, а також активна присутність регулятора на валютному ринку.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп рамп анонсував "дуже потужний удар" по Ірану та похвалився попереднім бомбардуванням. А Тегеран оголосив, що відтепер Ормузька протока закрита для руху будь-яких суден.