Мир может остаться без пармезана: как аномальная жара угрожает производству знаменитого сыра

Столетиями фермеры в итальянском регионе Эмилия-Романья открывали окна в своих амбарах на ночь летом, чтобы охладить скот. Сейчас амбары остаются закрытыми из-за невыносимой жары, что влияет на качество и количество молока.

При температуре выше 40 градусов коровы проводят больше времени лежа, меньше едят и дают на 10% меньше молока, которое является одним из трех ингредиентов сыра Пармиджано, наряду с солью и сычужным ферментом. Также не удается заготовить достаточно сена, жалуются Reuters фермеры.

Производство настоящего сыра Пармиджано Реджано разрешено только в пяти провинциях, в основном в регионе Эмилия-Романья, и коровы должны питаться исключительно травой и сеном, выращенными там.

"Если не будет дождя, трава не вырастет, сено не удастся заготовить, и невозможно будет достать молоко, необходимое для приготовления сыра", — сказал 54-летний Бертинелли.

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Он и другие фермеры установили вентиляторы и системы водяного тумана, но эти дополнительные меры охлаждения привели к резкому росту затрат на электроэнергию.

Рост счетов также сказывается на управляющих складами, где сырные головки хранятся в процессе созревания не менее 12 месяцев, а иногда и три года, а то и дольше.

Более 500 000 головок сыра Пармиджано Реджано, общая стоимость которых превышает 300 миллионов евро, хранятся на двух складах, принадлежащих компании Credito Emiliano и из-за жары, в них приходится поддерживать температуру круглосуточно

"В период пиковой жары в этом году наше ежедневное потребление энергии выросло примерно на 30%", — заявил директор MGT Джанкарло Раванетти.

Каждая головка сыра Пармиджано Реджано проходит строгий контроль качества, включая рентгеновское сканирование, чтобы исключить дефекты. Эксперты еженедельно проверяют сыр, постукивая по каждой головке небольшими молоточками и прислушиваясь к признакам дефектов, которые могли возникнуть в процессе созревания.

"Человеческий фактор остается ключевым и является настоящей силой всего процесса", — сказал Раванетти, отметив, что не хочет стать последним поколением, которое будет есть настоящий пармезан сорта Пармиджано Реджано, который существует уже 800 лет.

Но эксперты отмечают, что если экстремальные природные явления станут более продолжительными и интенсивными, они, безусловно, повлияют как на количество, так и на качество молока, но прежде всего приведут к увеличению затрат и цене на пармезан.

Напомним, ранее ученые предупреждали, что изменения климата могут привести к тому, что в мире исчезнет шоколад.

Ранее популярность дубайского шоколада привела к дефициту фисташек.