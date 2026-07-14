Світ може залишитися без пармезану: як аномальна спека загрожує виробництву знаменитого сиру

Протягом століть фермери в італійському регіоні Емілія-Романья влітку на ніч відкривали вікна у своїх коморах, щоб охолодити худобу. Зараз комори залишаються закритими через нестерпну спеку, що позначається на якості та кількості молока.

При температурі вище 40 градусів корови більше часу проводять лежачи, менше їдять і дають на 10% менше молока, яке є одним із трьох інгредієнтів сиру "Парміджано", поряд із сіллю та сичужним ферментом. Також не вдається заготовити достатньо сіна, скаржаться фермери агентству Reuters.

Виробництво справжнього сиру "Парміджано Реджано" дозволено лише у п’яти провінціях, переважно в регіоні Емілія-Романья, а корови мають харчуватися виключно травою та сіном, вирощеними там.

"Якщо не буде дощу, трава не виросте, сіно не вдасться заготовити, і неможливо буде дістати молоко, необхідне для приготування сиру", — сказав 54-річний Бертінеллі.

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Він та інші фермери встановили вентилятори та системи водяного туману, але ці додаткові заходи охолодження призвели до різкого зростання витрат на електроенергію.

Зростання рахунків також позначається на керівниках складів, де сирні головки зберігаються під час дозрівання щонайменше 12 місяців, а іноді й три роки, а то й довше.

Понад 500 000 головок сиру "Парміджано Реджано", загальна вартість яких перевищує 300 мільйонів євро, зберігаються на двох складах, що належать компанії Credito Emiliano, і через спеку в них доводиться підтримувати температуру цілодобово

"У період найспекотніших днів цього року наше щоденне споживання енергії зросло приблизно на 30%", — заявив директор MGT Джанкарло Раванетті.

Кожна головка сиру "Парміджано Реджано" проходить суворий контроль якості, включаючи рентгенівське сканування, щоб виключити дефекти. Експерти щотижня перевіряють сир, постукуючи по кожній головці невеликими молоточками та прислухаючись до ознак дефектів, які могли виникнути в процесі дозрівання.

"Людський фактор залишається ключовим і є справжньою рушійною силою всього процесу", — сказав Раванетті, зазначивши, що не хоче стати останнім поколінням, яке їстиме справжній пармезан сорту "Парміджано Реджано", що існує вже 800 років.

Однак експерти зазначають, що якщо екстремальні природні явища стануть тривалішими та інтенсивнішими, вони, безперечно, вплинуть як на кількість, так і на якість молока, але насамперед призведуть до зростання витрат і ціни на пармезан.

Нагадаємо, раніше вчені попереджали, що зміни клімату можуть призвести до того, що у світі зникне шоколад.

Раніше популярність дубайського шоколаду призвела до дефіциту фісташок.