Доллар на межбанковском рынке приблизился к 45 грн: как завершились торги 14 июля и что сдержало курс

Сегодня на межбанке курс доллара приблизился к отметке в 45 грн, однако после вмешательства НБУ курс откатился. Каковы итоги торгов 14 июля и что прогнозирует эксперт — читайте в обзоре за день.

На межбанковском валютном рынке 14 июля торги проходили в условиях повышенной волатильности. В течение дня курс доллара почти достиг психологической отметки в 45 грн, но после вмешательства Национального банка Украины рост удалось сдержать. Об этом сообщает портал "Курс Украины".

По данным межбанковского рынка по состоянию на 15:30 курс американской валюты составлял:

покупка — 44 770 грн (-0,035 грн);

продажа — 44,870 грн (+0,040 грн);

средний курс — 44,820 грн (+0,003 грн).

Курс валют на межбанковском рынке 14 июля Фото: Курс Украины

Евро завершил торги снижением:

покупка — 51 090 грн (-0,090 грн);

продажа — 51,220 грн (без изменений);

средний курс — 51,155 грн (-0,045 грн).

Відео дня

НБУ не позволил доллару закрепиться на отметке 45 грн

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что в течение дня доллар демонстрировал заметный рост.

"Межбанковский курс доллара к гривне стремительно поднялся до 44,92–44,96. После чего невидимая рука рынка — НБУ — отбросила его до 44,80–44,89", — отметил он.

По словам эксперта, Национальный банк по-прежнему удерживает валютный рынок в установленном коридоре.

"Я имею в виду, что коридор держится, и пока "папа" (так его иногда называют казначеи НБУ) его сдерживает. Я бы тоже пока держал", — отметил Шевчишин.

В то же время он обратил внимание на ряд факторов, которые могут стимулировать спрос на валюту среди населения.

"Помахать 2000 грн перед общественностью, 30 грн за проезд, потом смена Кабмина, бесконечная война и заявления о самой страшной зиме, Ормуз, Иран и Трамп снова, черт бы его побрал, провоцируют покупателей. А тут ещё и доллар выше 45. Роял-флеш с джокером. Но кто знает, что у "папы" на уме", — добавил аналитик.

Какие курсы были в банках и на рынке наличных

Средний курс в банках Украины 14 июля составляет:

доллар — 44,569 грн (покупка) и 45,047 грн (продажа);

евро — 50,854 грн (покупка) и 51,517 грн (продажа).

На наличном рынке средний курс продажи доллара вечером достиг 44,861 грн.

Какой курс НБУ на 15 июля

Национальный банк Украины установил на 15 июля официальный курс доллара на уровне 44,8833 грн за доллар, что на 20,97 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро составляет 51,1984 грн, польского злотого — 11,8005 грн.

Важно

НБУ начал не только продавать, но и покупать валюту: что будет с курсом доллара

На валютном рынке в настоящее время наблюдается контролируемая ситуация, хотя внутренний спрос на валюту и внешний информационный фон продолжают оказывать давление на курс гривны. По оценкам экспертов, ключевым фактором стабильности в настоящее время остается активное присутствие Национального банка на межбанковском рынке.

Напомним, накануне валюта существенно подорожала на межбанковском рынке. Фокус анализировал курсы доллара и евро и давал экспертную оценку ситуации.