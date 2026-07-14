Долар на міжбанку наблизився до 45 грн: як завершилися торги 14 липня та що стримало курс

Сьогодні на міжбанку долар наближався до позначки в 45 грн, проте після втручання НБУ курс відкотився. Якими були підсумки торгів 14 липня та що прогнозує експерт, читайте в огляді за день.

На міжбанківському валютному ринку 14 липня торги проходили із підвищеною волатильністю. Упродовж дня курс долара майже дістався психологічної позначки у 45 грн, але після втручання Національного банку України зростання вдалося стримати. Про це повідомляє портал "Курс України".

За даними міжбанку станом на 15:30, курс американської валюти становив:

купівля — 44,770 грн (-0,035 грн);

продаж — 44,870 грн (+0,040 грн);

середній курс — 44,820 грн (+0,003 грн).

Курс валют на міжбанку 14 липня Фото: Курс України

Євро завершив торги зі зниженням:

купівля — 51,090 грн (-0,090 грн);

продаж — 51,220 грн (без змін);

середній курс — 51,155 грн (-0,045 грн).

НБУ не дозволив долару закріпитися біля 45 грн

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що протягом дня долар демонстрував помітне зростання.

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"Міжбанк долар/гривня жваво доскакав до 44,92-44,96. Після чого невидима рука ринку — НБУ — відкинула його до 44,80-44,89", — зауважив він.

За словами експерта, Національний банк і надалі утримує валютний ринок у визначеному коридорі.

"Я до того, що коридор тримається, й поки "папа" (так його іноді називають НБУ казначеї) його стримує. Я б також поки тримав", — зазначив Шевчишин.

Водночас він звернув увагу на низку факторів, які можуть підживлювати попит на валюту серед населення.

"Помахати 2000 грн перед суспільством, 30 грн за проїзд, потім зміна Кабміну, війна без кінця й заяви про найстрашнішу зиму, Ормуз, Іран та Трамп знов, хай йому грець, провокують покупців. А тут ще й долар більше 45. Роял флеш із джокером. Але хто зна, що у "папи" на думці", — додав аналітик.

Які курси були в банках і на готівковому ринку

Середній курс у банках України 14 липня наступний:

долар — 44,569 грн (купівля) та 45,047 грн (продаж);

євро — 50,854 грн (купівля) та 51,517 грн (продаж).

На готівковому ринку середній курс продажу долара ввечері досяг 44,861 грн.

Який курс НБУ на 15 липня

Національний банк України встановив на 15 липня офіційний курс долара на рівні 44,8833 грн за долар, що на 20,97 копійки вище за попередній показник.

Офіційний курс євро становить 51,1984 грн, польського злотого — 11,8005 грн.

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На валютному ринку наразі спостерігається контрольована ситуація, хоча внутрішній попит на валюту та зовнішній інформаційний фон продовжують створювати тиск на курс гривні. За оцінками експертів, ключовим фактором стабільності наразі залишається активна присутність Національного банку на міжбанківському ринку.

Нагадаємо, напередодні валюта суттєво додала в ціні на міжбанку. Фокус аналізував курси долара і євро та надавав експертну оцінку ситуації.