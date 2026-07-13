Курс долара на міжбанку підскочив — що означають дані торгів

Долар і євро суттєво додали в ціні на міжбанку 13 липня. Фокус проаналізував курси валют, що зафіксували торги, а також з'ясував, скільки коштує валюта в банках та який офіційний курс НБУ на 14 липня.

На міжбанківському валютному ринку України 13 липня зафіксовано помітне зростання основних валют. Долар додав 31 коп., а євро — 35 коп. порівняно з попередньою торговою сесією. Про це свідчать дані порталу "Курс України".

Станом на 14:52 понеділка середній курс долара на міжбанку становив 44,83 грн, а євро — 51,235 грн.

Курс валют на міжбанку 13 липня

За даними торгів:

долар США — купівля 44,810 грн (+0,310), продаж 44,850 грн (+0,310), середній курс — 44,830 грн;

євро — купівля 51,210 грн (+0,350), продаж 51,260 грн (+0,350), середній курс — 51,235 грн.

Курс валют на міжбанку 13 липня Фото: Курс України

Зростання котирувань свідчить про посилення попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку.

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Актуальний курс валют Фото: Курс України

Який курс у банках

На готівковому ринку середній курс також демонструє підвищення.

Станом на 16:20 понеділка банки в середньому купують долар по 44,397 грн, а продають по 44,864 грн. Євро купують по 50,730 грн, продають — по 51,351 грн.

Офіційний курс НБУ на 14 липня

Тим часом Національний банк України встановив офіційний курс гривні на вівторок, 14 липня:

долар США — 44,6746 грн;

євро — 51,0541 грн;

польський злотий — 11,8102 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем офіційний курс долара зріс приблизно на 18 коп., а євро — майже на 29 коп., що підтверджує загальну тенденцію до зміцнення іноземних валют.

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Тим часом банківський експерт Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу зазначив, що впродовж нового тижня головним орієнтиром для обмінників в Україні і надалі залишатиметься міжбанківський ринок, де ситуацію визначають попит імпортерів, пропозиція валюти та інтервенції Нацбанку.

За словами банкіра, поки немає підстав для різкого “відриву” курсів в обмінниках від загальних ринкових обставин.

"Важливо розуміти, що нинішня стабільність не є наслідком відсутності ризиків. Навпаки, валютний ринок працює в умовах війни, суттєвого обсягу імпорту, високих бюджетних потреб і залежності від міжнародної підтримки. Однак режим керованої гнучкості дозволяє Нацбанку не фіксувати курс штучно, але й не допускати різких хаотичних змін", — сказав Лєсовий.

А ось рух євро, за словами фахівця, визначатиметься не лише українськими чинниками, а й глобальною ситуацією. Якщо співвідношення євро-долар на світових торгах залишатиметься на позначках 1,14-1,16, то євро в Україні також зберігатиме відносно прогнозовану динаміку.

Нагадаємо, днями, до вихідних, курс долара в Україні на міжбанку показав вищі за попередні цифри. Його купували по 44,5 грн, а продавали по 44,52 грн.