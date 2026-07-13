Курс доллара на межбанковском рынке подскочил — что означают данные торгов

13 июля доллар и евро существенно подорожали на межбанковском рынке. Фокус проанализировал курсы валют, по которым завершились торги, а также выяснил, сколько стоит валюта в банках и каков официальный курс НБУ на 14 июля.

На межбанковском валютном рынке Украины 13 июля отмечен заметный рост курсов основных валют. Доллар прибавил 31 коп., а евро — 35 коп. по сравнению с предыдущей торговой сессией. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".

По состоянию на 14:52 понедельника средний курс доллара на межбанковском рынке составлял 44,83 грн, а евро — 51,235 грн.

Курс валют на межбанковском рынке 13 июля

По данным торгов:

доллар США — покупка 44,810 грн (+0,310), продажа 44,850 грн (+0,310), средний курс — 44,830 грн;

евро — покупка 51,210 грн (+0,350), продажа 51,260 грн (+0,350), средний курс — 51,235 грн.

Курс валют на межбанковском рынке 13 июля Фото: Курс Украины

Рост котировок свидетельствует об усилении спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке.

Відео дня

Текущий курс валют Фото: Курс Украины

Какой курс в банках

На наличном рынке средний курс также демонстрирует рост.

По состоянию на 16:20 понедельника банки в среднем покупают доллар по 44,397 грн, а продают по 44,864 грн. Евро покупают по 50,730 грн, продают — по 51,351 грн.

Официальный курс НБУ на 14 июля

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 14 июля:

доллар США — 44,6746 грн;

евро — 51,0541 грн;

польский злотый — 11,8102 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днём официальный курс доллара вырос примерно на 18 коп., а евро — почти на 29 коп., что подтверждает общую тенденцию к укреплению иностранных валют.

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Между тем банковский эксперт Тарас Лесовой в комментарии Фокусу отметил, что на протяжении новой недели главным ориентиром для обменных пунктов в Украине по-прежнему будет межбанковский рынок, где ситуацию определяют спрос импортеров, предложение валюты и интервенции Нацбанка.

По словам банкира, пока нет оснований для резкого "отрыва" курсов в обменных пунктах от общей рыночной конъюнктуры.

"Важно понимать, что нынешняя стабильность не является следствием отсутствия рисков. Напротив, валютный рынок работает в условиях войны, значительного объема импорта, высоких бюджетных потребностей и зависимости от международной поддержки. Однако режим управляемой гибкости позволяет Нацбанку не фиксировать курс искусственно, но и не допускать резких хаотичных изменений", — сказал Лесовой.

А вот динамика курса евро, по словам эксперта, будет определяться не только украинскими факторами, но и глобальной ситуацией. Если соотношение евро к доллару на мировых торгах будет оставаться на отметках 1,14–1,16, то евро в Украине также будет сохранять относительно предсказуемую динамику.

Напомним, на днях, перед выходными, курс доллара в Украине на межбанковском рынке превысил предыдущие показатели. Его покупали по 44,5 грн, а продавали по 44,52 грн.