В Киеве с 15 июля подорожал проезд: кто имеет право на льготы

15 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд. Стоимость разового билета в общественном транспорте выросла до 30 гривен, а в маршрутках — до 25 гривен.

Последний раз цены на общественный транспорт столицы пересматривались в 2018 году. И теперь в Киеве произошло очередное подорожание. Сейчас разовый проезд в общественном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулеры) стоит 30 гривен, а в маршрутках — 25 гривен. Впрочем, есть способы сэкономить, а некоторые категории граждан имеют право на льготы. Фокус собрал всю известную информацию.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил рост тарифов тем, что расходы транспортных предприятий постоянно увеличивались. И общественный транспорт останется убыточным даже с новыми ценами, ведь себестоимость поездки в метро составляет 64,6 гривен, а в наземном транспорте — 44,1 гривен.

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Цены на общественный транспорт в Киеве выросли — как сэкономить и кому предоставляются льготы

Для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, будет действовать прогрессивная система скидок, что позволит сэкономить. Чем больше поездок вы оплачиваете при пополнении карты, тем дешевле обходится каждая из них (до 25 гривен за поездку при покупке 50 единиц).

Безлимитный месячный проездной на все виды общественного транспорта будет стоить 4875 гривен.

Туристические проездные: вводятся безлимитные билеты: 24 часа — 375 гривен, 48 часов — 563 гривен, 72 часа — 750 гривен.

С 1 августа появится билет за 60 гривен, дающий право на неограниченное количество пересадок между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Поездки, приобретенные по старому тарифу по 8 гривен, будут действовать до 14 сентября 2026 года. По истечении этого срока остаток автоматически конвертируется в денежный эквивалент на карте.

В Киевской городской государственной администрации заверили, что повышение стоимости проезда не отменяет льготные перевозки. Как и раньше, расходы на бесплатный или льготный проезд соответствующих категорий граждан будут покрываться за счет столичного бюджета.

Кто имеет право на льготный проезд в общественном транспорте:

Ветераны и участники боевых действий: при наличии соответствующего удостоверения.

Лица с инвалидностью: в соответствии с условиями для соответствующих групп.

Пенсионеры по возрасту: при наличии "Карты киевлянина".

Студенты и учащиеся: для студентов действует скидка 50% на месячный проездной; для школьников — бесплатный проезд в течение учебного года и специальные летние тарифы.

Льготные категории социальной защиты: пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории), дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также члены многодетных семей.

С ростом тарифов на проезд автоматически увеличится штраф за проезд без билета. Согласно правилам, сумма штрафа составляет 20-кратную стоимость разовой поездки — то есть 600 гривен.

Цены на поездки в маршрутках тоже выросли

Как сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Мойсеенко, частные перевозчики также повышают цены до 25 гривен.

Причин повышения стоимости проезда в маршрутках несколько:

Кадровый кризис: после 1 июня из-за изменений в процедуре бронирования возникла острая нехватка водителей. Многие сотрудники опасаются выходить на маршруты, проходящие через блокпосты.

Экономические факторы: стремительный рост стоимости запчастей и смазочных материалов, привязанных к курсу доллара.

Отсутствие системности: Перевозчики отмечают, что из-за многолетнего "замораживания" цен администрация была вынуждена прибегнуть к резкому повышению вместо плавной корректировки тарифов каждый год.

Напомним, ранее Олег Попенко объяснял, почему повышение цен на проезд в общественном транспорте не имеет смысла.

А экономисты считают, что подорожание транспорта может вызвать цепную реакцию, последствия которой постепенно ощутит практически каждый потребитель. Повышение стоимости проезда в Киеве может ударить не только по кошелькам пассажиров, но и отразиться на ценах в магазинах, заведениях общественного питания и сфере услуг.