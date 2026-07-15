У Києві з 15 липня подорожчав проїзд: хто має право на пільги

15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд. Вартість разового квитка в комунальному транспорті зросла до 30 гривень, а в маршрутках — до 25 гривень.

Востаннє ціни на комунальний транспорт столиці переглядали у 2018 році. І тепер у Києві сталось чергове подорожчання. Нині разова поїздка в комунальному транспорті (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї, фунікулері) коштує 30 гривень, а у маршрутках - 25 гривень. Втім є способи зекономити, а деякі категорії громадян мають право на пільги. Фокус зібрав все, що відомо.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив зростання тарифів тим, що витрати транспортних підприємств постійно зростали. І громадський транспорт залишиться збитковим навіть з новими цінами, адже собівартість поїздки в метро становить 64,6 гривень, а в наземному транспорті – 44,1 гривень.

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Ціни на громадський транспорт у Києві зросли – як зекономити та хто має пільги

Для тих, хто постійно користується громадським транспортом, діятиме прогресивна система знижок, що дозволить економити. Чим більше поїздок ви оплачуєте під час поповнення картки, тим дешевше коштує кожна з них (до 25 гривень за поїздку при купівлі 50 одиниць).

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень.

Туристичні проїзні: Запроваджуються безлімітні квитки: 24 години - 375 гривень, 48 годин - 563 гривень, 72 години - 750 гривень.

З 1 серпня з'явиться квиток за 60 гривень, що дає право на необмежені пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Поїздки, придбані за старим тарифом по 8 гривень, діятимуть до 14 вересня 2026 року. Після цього терміну залишок автоматично конвертується у грошовий еквівалент на картці.

У Київській міській державній адміністрації запевнили, що підвищення вартості проїзду не скасовує пільгових перевезень. Як і раніше, витрати на безкоштовний чи пільговий проїзд відповідних категорій громадян покриватимуться коштом столичного бюджету.

Хто зберігає право на пільговий проїзд у комунальному транспорті:

Ветерани та учасники бойових дій: за наявності відповідного посвідчення.

Особи з інвалідністю: згідно з умовами для відповідних груп.

Пенсіонери за віком: за наявності "Картки киянина".

Студенти та учні: для студентів діє знижка 50% на місячний проїзний; для школярів - безкоштовний проїзд під час навчального року та спеціальні літні тарифи.

Пільгові категорії соціального захисту: постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також члени багатодітних родин.

Зі зростанням тарифів на проїзд автоматично збільшиться штраф за безквитковий проїзд. Згідно з правилами, сума штрафу становить 20-кратний розмір вартості разової поїздки – тобто 600 гривень.

Ціни на поїздки в маршрутках теж зросли

Як повідомив керівник "Асоціації перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко, приватні перевізники також підвищують ціни до 25 гривень.

Причин підвищення вартості проїзду у маршрутках кілька:

Кадрова криза: Після 1 червня, через зміни в процедурі бронювання, водіїв стало критично не вистачати. Багато працівників побоюються виходити на маршрути, що проходять через блокпости.

Економічні чинники: Стрімке зростання вартості запчастин та мастильних матеріалів, прив'язаних до курсу долара.

Відсутність системності: Перевізники наголошують, що через багаторічне "заморожування" цін адміністрація була змушена вдатися до різкого підвищення замість плавного коригування тарифів щороку.

Нагадаємо, раніше експорт Олег Попенко пояснював, чому подорожчання ціни на поїздки у громадському транспорті не має сенсу.

А економісти вважають, що дорожчий транспорт здатен запустити ланцюгову реакцію, наслідки якої поступово відчує практично кожен споживач. Підвищення вартості проїзду в Києві може вдарити не лише по гаманцях пасажирів, а й позначитися на цінах у магазинах, закладах харчування та сфері послуг.