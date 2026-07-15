ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2028 года: однако это касается не всех

Страны Европейского Союза согласились продлить временную защиту для украинцев, спасающихся от войны, до 4 марта 2028 года. Для новых заявителей будет действовать условие, касающееся несения военной службы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Новые правила будут касаться только тех, кто будет подавать заявление о предоставлении временной защиты после вступления решения в силу. На украинцев, которые уже пользуются временной защитой в странах ЕС, это условие не будет распространяться.

"Учитывая изменение оборонных потребностей Украины, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем лицам, которые выполняют свои воинские обязанности в Украине", — говорится в сообщении.

Для получения временной защиты новым заявителям необходимо будет подтвердить выполнение соответствующих воинских обязанностей. В частности, в качестве доказательства может служить паспорт с отметкой украинских властей о законном выезде из Украины.

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Кроме того, подтвердить выполнение требований можно будет с помощью бумажного или электронного документа об освобождении от воинской обязанности или о соблюдении соответствующих требований.

"Сегодня мы решили продлить статус защиты, который мы предоставляем людям, спасающимся от войны, ещё на один год — до марта 2028 года. Это обеспечит стабильность для тех, кто обрёл безопасность в ЕС", — заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган.

В настоящее время временная защита для украинцев действует до 4 марта 2027 года. По состоянию на 31 мая 2026 года ею в странах ЕС воспользовались 4,38 млн человек, выехавших из Украины.

Механизм временной защиты ЕС был задействован в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Он предоставляет право на проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинской и социальной помощи, а также к образованию для детей.

Совет ЕС должен формально принять решение о продлении временной защиты в ближайшие недели. После публикации в Официальном журнале ЕС оно вступит в силу на следующий день.

Напомним, что Эстония уже заявила о готовности поддержать норму ЕС, предусматривающую ограничение предоставления временной защиты военнообязанным украинцам.

Также ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины упростило процедуру получения временного вида на жительство для иностранцев, служащих в составе украинских легионов.