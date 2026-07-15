ЄС продовжить тимчасовий захист для українців до 2028 року: але це стосується не всіх

Країни Європейського Союзу погодилися продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2028 року. Для нових заявників діятиме умова щодо виконання військових обов’язків в Україні.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Нові правила стосуватимуться лише тих, хто подаватиме заявку на тимчасовий захист після набуття рішенням чинності. На українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС, ця умова не поширюватиметься.

“З огляду на зміну оборонних потреб України, надалі тимчасовий захист надаватиметься лише тим особам, які виконують свої військові обов’язки в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Для отримання тимчасового захисту новим заявникам потрібно буде підтвердити виконання відповідних військових обов’язків. Зокрема, доказом може бути паспорт з відміткою українських органів влади про законний виїзд з України.

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Також підтвердити виконання вимог можна буде паперовим або електронним документом про звільнення від військового обов’язку або дотримання відповідних вимог.

“Сьогодні ми вирішили продовжити статус захисту, який надаємо людям, що рятуються від війни, ще на один рік — до березня 2028 року. Це забезпечить стабільність для тих, хто знайшов безпеку в ЄС”, — заявив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О’Каллаган.

Наразі тимчасовий захист для українців діє до 4 березня 2027 року. Станом на 31 травня 2026 року ним у країнах ЄС користувалися 4,38 млн людей, які виїхали з України.

Механізм тимчасового захисту ЄС активував у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він дає право на проживання, доступ до ринку праці та житла, медичної й соціальної допомоги, а також освіти для дітей.

Рада ЄС має формально ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту найближчими тижнями. Після публікації в Офіційному журналі ЄС воно набуде чинності наступного дня.

Нагадаємо, Естонія вже заявила про готовність підтримати норму ЄС, яка передбачає обмеження надання тимчасового захисту військовозобов’язаним українцям.

Також раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України спростило процедуру отримання тимчасового дозволу на проживання для іноземців, які служать у складі українських легіонів.