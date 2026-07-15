После скандала из-за российского шрифта: НБУ изменит дизайн новой банкноты номиналом 2000 гривен

Национальный банк Украины решил изменить дизайн новой банкноты номиналом 2 000 гривен после резонанса вокруг шрифта, который часть дизайнерского сообщества связала с российским происхождением. В регуляторе заявили, что не хотят, чтобы на купюре с портретом Василия Стуса были даже намеки на ассоциации со страной-агрессором.

15 июля на своей странице в Facebook глава Нацбанка Андрей Пышный пояснил, что после презентации новой банкноты среди специалистов развернулась дискуссия по поводу оформления надписи с номиналом. По его словам, некоторые дизайнеры обратили внимание на стилистическое сходство каллиграфии с адаптацией шрифта, которую ранее создала российская дизайнер.

Пышный подчеркнул, что с юридической точки зрения Нацбанк не нарушал никаких правил и обладал всеми необходимыми правами на использование элементов дизайна. В то же время он подчеркнул, что в данном случае ценности оказались важнее юридических аспектов, ведь на банкноте, посвященной Василию Стусу, не должно быть даже малейшего намека на связь с Россией.

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Именно поэтому, по словам главы НБУ, было принято решение изменить надпись номинала. Он также поблагодарил представителей дизайнерского сообщества, которые обратили внимание на этот вопрос и присоединились к профессиональному обсуждению.

"Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. С юридической точки зрения у нас всё в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с изображением человека, убитого Россией, быть хоть малейшая ассоциация с РФ? Ответ очевиден. Поэтому у нас есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена. И спасибо внимательным профессионалам, которым небезразлично, как выглядит наша гривна. Так и должна работать ответственность — взаимно", — пояснил Пышный.

Публикация Андрея Пышного в Facebook Фото: Скриншот

В заявлении Национального банка Украины сообщили, что после анализа общественной дискуссии регулятор решил обновить шрифтовое оформление новой банкноты номиналом 2000 гривен. В НБУ отметили, что причиной стали аргументы о стилистическом сходстве надписи с неофициальной кириллической адаптацией шрифта российского происхождения.

Кроме того, в сообщении на сайте Нацбанка подчеркнули, что если раньше это можно было рассматривать как чисто профессиональную дискуссию об особенностях шрифтового оформления, то сейчас этот вопрос приобрел принципиальное значение. В частности, регулятор считает неприемлемой любую ассоциацию элементов дизайна банкноты, посвященной Василию Стусу, с гражданкой страны-агрессора.

В связи с этим надпись номинала будет выполнена в соответствии с официальной кириллической версией шрифта Bickham Script, без авторских вариаций. В то же время в НБУ заверили, что изменения не повлияют на график выпуска новой банкноты, поскольку она еще не передана в производство. Как и планировалось, купюра поступит в обращение 4 сентября 2026 года.

Кроме того, в Нацбанке пояснили, что все элементы дизайна банкнот создаются художниками в специальной защищенной программной среде, которая исключает использование сторонних или неавторизованных шрифтов. Надписи не вставляются в виде готовых шрифтовых пакетов, а прорисовываются вручную на основе лицензионных элементов, являющихся частью системы защиты банкнот.

Из-за чего разразился скандал

Стоит отметить, что после презентации новой банкноты украинские дизайнеры заявили, что надпись номинала внешне напоминает неофициальную кириллическую адаптацию шрифта Bickham Script, автором которой считается российская дизайнер Александра Гофман.

Одним из тех, кто публично поднял этот вопрос, стал дизайнер Богдан Гдаль. В Facebook он напомнил, что ещё в 2019 году обращал внимание на использование похожего шрифтового решения на украинских гривнах. По его словам, тогда Нацбанк после резонанса обещал более внимательно относиться к дизайну будущих банкнот, однако нынешняя ситуация, по его мнению, свидетельствует об отсутствии надлежащей реакции.

Скандал из-за шрифта на банкноте номиналом 2000 грн Фото: Facebook

Позже Гдаль заявил, что после решения НБУ проблема, существовавшая на протяжении нескольких лет, фактически начала решаться. Он отметил, что в обновленном варианте уже использована лицензионная версия шрифта Bickham Script 3 Pro, хотя, по его мнению, новая банкнота по-прежнему нуждается в более масштабном обновлении дизайна.

Ранее Национальный банк сообщил, что с 4 сентября 2026 года в Украине введут в обращение новую банкноту номиналом 2 000 гривен с портретом Василия Стуса, которая станет самой крупной по номиналу в истории украинской гривны. В НБУ рассказали, что купюра будет иметь более 20 элементов защиты, в частности уникальную "оконную" защитную полосу нового поколения.

Кроме того, Фокус пояснял, что появление банкноты номиналом 2 000 гривен является следствием экономических изменений, которые уже произошли в Украине, в частности инфляции и снижения покупательной способности гривны. В то же время финансовые эксперты и НБУ подчеркивают, что введение нового номинала не связано с дополнительной эмиссией денег и само по себе не приведет к росту цен.